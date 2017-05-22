重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(5月15日-19日)中国重要财经新闻：

【政经】

--全球经济：有理由对“一带一路”前景充满信心，第二届论坛2019年举办--习近平

中国国家主席习近平称，“一带一路”建设已经进入全面展开的新阶段，有理由对一带一路建设前景充满信心；他并透露，中方将在2019年举办第二届“一带一路”高峰论坛。

“一带一路”国际合作高峰论坛圆桌峰会联合公报全文称，世界经济面临诸多挑战，虽在缓慢复苏，但下行风险犹存。全球贸易和投资增长依然低迷，以规则为基础的多边贸易体制有待加强。公报重申，在“一带一路”倡议等框架下，共同致力于建设开放型经济、确保自由包容性贸易、反对一切形式的保护主义。

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--中国经济：加大一带一路建设资金支持，向丝路基金增资1,000亿--习近平

中国国家主席习近平周日表示，中国将加大对“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)建设资金支持，向丝路基金新增资金1,000亿元人民币；鼓励金融机构开展人民币海外基金业务，规模预计约3,000亿元。

--中国数据：4月经济稳中稍缓，政策继续着力防风险但需警惕超调

随着工业品价格高位回落，企业补库存渐进尾声，中国4月经济稳中稍缓，工业和投资增速均逊预期，消费则保持平稳增长。结合此前先行数据PMI和各项高频数据，证实中国经济二季度以来增势确已较首季减弱，市场多认为边际放缓已在意料之中。

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--中国经济：对去产能保持高压，4月审核固定资产投资项目额1,416亿元--发改委

针对近期暴露的个别地方去产能工作不实问题，中国国家发改委发言人孟玮表示，对去产能工作始终保持高压态势，部际联席会议于5月2日派出13个核查组，赴13个省市进行调查核实。她并透露，今年4月审批核准固定资产投资项目12个，总投资额1,416亿元人民币。

--《综述》中国房价涨势松动各城分化加剧，调控持续跟进走向深化

中国4月房价数据显示，整体而言，房价延续一季度末严调控以来的涨势放缓；随着因城施策发挥效应，一二线和三四线城市房价走势分化加剧，强力调控抑制了一二线涨势，而三四线则在宽松政策环境下持续上涨。

路透根据中国国家统计局公布数据测算，今年4月70个大中城市新建住宅销售价格指数同比升10.7%，连涨19个月，但涨幅连续第五个月收窄，低于上月的11.3%。从环比看，4月新建住宅销售价格较上月涨0.7%，连涨两年，涨幅较前月的0.6%稍有扩大。

--中国数据：4月FDI同比下降4.3%，前四个月累计同比微降0.1%

中国商务部公布，中国4月实际使用外资金额（FDI）599.1亿元人民币，同比下降4.3%;前四月FDI为2,864.1亿元，同比微降0.1%。

--《特写》中关村看得见的创新正成为中国经济一抹亮色

当中国传统行业面临过剩产能的忧虑，并难再承担拉动中国经济的动力时，从中关村科技园区走出的企业似乎就是中国经济再崛起的希望所在。

--《特写》应对老龄化社会，北京探寻的养老模式能否成为中国模板？

对于人口大国的中国，尽管人口基数庞大，但随着老龄化社会的加速到来，人口红利的消失，三期叠加的经济下行周期以及传统领域产能过剩压力的现实，如何吸引社会资本投入到缺口巨大的养老产业，显然更需要政策的引导。

--《焦点》台湾新政府执政周年：重改革、轻成长是致命伤

挟着高民意风光上台，台湾首位女总统蔡英文5月20日执政将届周年。一如外界预期，蔡英文执政后民调大幅走滑，虽不至于灰头土脸，但也是疲于奔命。

外界认为，蔡英文上任后重改革、轻成长，战线拉得太长又太多，都是民调致命伤。此外两岸关系不振，低薪问题又暂时无解，立法院审议中的重大建设计画--8,800亿台币的前瞻基础建设特别预算案，面临着选举绑椿与浪费的争议，预料未来也将是吵闹难免。

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【金融】

--《特写》同业存单失宠，去杠杆压力下中国有钱机构倾向“留住子弹”

浙江一家农商行金融市场部人士小高最近忙于发同业存单，却窘于销售，“利率都发到快5.2%了，还是很难卖。”小高遇到的业务难题正是当前中国不少中小银行面临的共性问题。同业存单市场似乎陷入了一个供需严重不平衡的怪圈：一边是发行量明显萎缩，一边是价格超5%看起来很有吸引力，却依然难寻买家。

同业存单市场目前的现状，更凸显了去杠杆纵深推进背景下银行对后续资金面和利率预期的不确定性，“保命”和“留住子弹”成为银行普遍的选择。

--《分析》中国委外业务进入物竞天择时代

在强大的政策监管压力下，近年来繁盛的中国银行业委外业务正走向凋敝，收缩几成定局。但业内人士也指出，在经历此次广度与深度兼具的调整后，银行对委外管理人的选择也将从单纯收益的考量转为全方位筛选管理，在市场风险上升的背景下，风格越稳健、操做越规范的机构将得到更多青睐。

--中港个股：农行称银监会对该行现场检查为常规检查，已进场近一个月

针对中国银监会独家检查农行理财业务的传闻，按资产计中国第三大银行--农业银行官方微博周二晚间发布声明称，银监会对农行的现场检查是按照年初现场检查计划实施的对国有大型银行一项周期性的常规检查。

--中国金融：银监会发布今年立法计划，银行理财业务管理办法等位列其中

中国银监会称，今年要针对突出风险，及时弥补监管短板，排查监管制度漏洞，完善监管规制，加快对银行股东代持、资管业务、理财业务等重点领域的立法工作。

--中国金融：银行理财登记落实穿透监管，须逐层穿透底层基础资产和负债

中国金融业监管部门正在逐步推进穿透式监管落地。银行业理财登记托管中心日前发文，明确要求银行理财产品必须逐层穿透，登记至最底层基础资产和负债信息。

--中国基金：QFII A股基金4月平均业绩升0.14%，优于国内股票基金--理柏

汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布最新月度报告称，按实际业绩计算，中国整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金今年4月的平均业绩升0.14%，前四月累计升4.86%，均优于国内股票型基金。

【固定收益】

--《分析》监管声弱中国央行续维稳防风险，政策基调不变更重视节奏

在上周超量续做本周到期的MLF（中期借贷便利）后，中国央行公开市场本周净投放仍达1,600亿元人民币。一方面是缴税影响下，当前超储率偏低的银行间流动性较为脆弱，需要适时补充；另外强监管此前已导致金融市场出现流动性风险苗头，亦需要政策阶段性舒缓。

--《焦点》中国地产商海外发美元债热潮熄火，发改委祭出审批紧箍咒

中国房地产开发商预计，年初时他们在海外发美元债券的火热势头短期来看将偃旗息鼓，因为中国政府要为房地产降温，关上了房地产企业进入全球债券市场的大门。

--《张旭专栏》从三因子模型看中国债券的违约风险

三因子模型的预测结果显示今年的新增主体违约率不会高于2016年。在悲观、中性、乐观情景中，全年违约率分别相当于2016年的100%、60%、50%。

--《焦点》台湾非核家园目标力捧绿能商机，绿色债券及放款崭露头角

台湾总统蔡英文上任后提出2025年非核家园的能源政策目标，新政府就任一年来亦积极推行绿色商机，本周由四档绿色债券挂牌打响第一炮；而绿能科技放款也是政策主力，祭出鼓励措施以来，银行业绿能科技放款余额增量已达490亿台币。

--《焦点》台湾绿色债券将风光登场，企业冷眼旁观显唯利是图心态

台湾首批绿色债券即将挂牌，但除了寥寥几家金融机构捧场外，却不见企业发债。政府在自豪绿色金融政策与国际接轨的背后，也显露出企业社会责任低落、唯利是图的短视心态。在观念仍有待加强与奖励措施尚需检讨下，台湾绿色债券欲蓬勃发展仍有一段路要走。

【外汇】

--《人民币综述》中资美元债延续供销两旺

与中国国内债市冷清不同，今年中资美元债不管是发行还是市场需求，继续延续去年火爆场面；分析人士指出，供销两旺也跟当前市场环境有密切相关，境内金融强监管导致发债利率上行等因素，不少企业选择境外发美元债，预计这种状况短期内不会改变。

--中国外汇：4月结售汇逆差同比降近四成，居民购汇处于近一年半低位

中国4月银行结售汇逆差149亿美元，为连续22个月出现逆差，环比续扩但同比下降37%，且远期结售汇签约顺差为51亿美元。外管局解读称，4月境内主体涉外收支行为总体平稳，企业对外直接投资回归理性，居民个人购汇规模目前处于近一年半最低水平。

--中国金融：4月央行口径外汇占款降幅继续收窄，未来有望继续改善

中国4月外汇占款已连续18个月下降，不过今年以来降幅一直在收窄，4月外汇占款降幅为2015年10月以来最低，当月为增加533.37亿。这一方面显示出中国资本流出压力持续缓解，另一方面也显示出央行干预汇市投放的“子弹”也在减少，人民币贬值预期在企稳。在此趋势下，未来外汇占款有望继续改善。

--人民币汇率：4月实际与名义有效汇率均创31个月新低--BIS

国际清算银行(BIS)最新公布，4月人民币实际有效汇率指数降0.87%至119.38，为连续三个月下跌，这也是31个月来首次跌破120，上月修正后为降1.34%。4月人民币名义有效汇率指数降0.64%至115.91，为连续四个月下跌，亦为31个月来最低水平，上月修正后为降0.59%。

--台湾汇市：4月台币实质有效汇率指数升至108.16，再创逾十年高位--BIS

国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，4月台币实质有效汇率指数升至108.16，再创逾十年高位；但仍低于韩元的113.52。惟值得注意的是，韩元实质有效汇率指数已自高位走滑。

--《焦点》台湾央行总裁离任前的使命：撤出美国汇率操纵者观察名单

在任期只剩下几个月之际，台湾央行总裁彭淮南决定彻底改变几十年来维持弱势台币的政策，藉此把台湾移出美国政府的潜在汇率操纵者名单。他把此事当作自己的一项重要任务。这一政策变化正在取得一些效果，但彭淮南是在与时间赛跑，他明年初就将离任。

【证券/行业】

--《焦点》中美达成贸易协议，美信用卡公司和液化气出口商等可能受益

中美达成贸易协议之后，美国牛肉企业、信用卡公司和液化天然气出口商成为潜在受益者。

--《焦点》人工智能成中国新投资风口，结合应用场景模式将更受青睐

当线上线下（O2O）互动首次被写入2015年中国政府工作报告后，O2O成为当年投资界最热门的话题。而人工智能（AI）首次被列入今年中国政府工作报告，意味着AI投资风口的来临。

--《独家新闻》中国铝业向几内亚提议允许其接管所有西芒杜铁矿项目

知情消息人士称，中国铝业集团寻求几内亚准许其完全接管陷入困境的西芒杜(Simandou)铁矿石矿山项目。中国目前在实施全球性策略，确保未来数十年能获得关键的资源供应。

--香港个股：人保集团拟申请发行不超过45.988亿A股，实现A+H整体上市

中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司宣布，董事会已通过公司建议A股发行方案，发行数量不超过45.988亿股；募集资金将用于充实公司资本金。

--中国金融：点融网在香港设立全球资产投资平台，二季度末正式上线

中国知名网贷平台--点融网宣布，将在香港设立一个全球资产投资平台，帮助亚洲投资者投资包括美国消费信贷在内的全球资产，预计二季度末正式上线。

--香港个股：腾讯旗下音乐娱乐集团获环球音乐大陆独家分销权

腾讯旗下腾讯音乐娱乐集团周二与环球音乐集团签订战略性合作协议，腾讯音乐将成为环球音乐在中国大陆地区分销业务的独家合作伙伴，未来双方将携手拓展中国音乐市场。

--香港个股：美图市值蒸发5.33亿美元%，因MSCI明晟推翻将其纳入中国指数的决定

中国修图应用程序开发商--美图市值周三蒸发41.5亿港元(5.33亿美元)，此前MSCI明晟推翻了将该股纳入MSCI中国指数的决定。

--中国房地产：上海全面清理整顿商业办公项目，停止审批公寓式办公项目