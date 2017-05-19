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亚洲 | 2017年 5月 19日 星期五 17:07 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币窄幅整理微收贬，后市关注特朗普事件的演进

    * 人民币窄幅整理微收贬，幅度小于中间价
    * 美指小幅反弹，中间价仍往升值方向有所过滤
    * 前期被抑制的购汇需求仍在持续释放
    * 美国政治事件可能对美指造成的影响成市场关注

 (新增评论和收盘报价)
    路透北京5月19日 - 人民币兑美元即期周五窄幅整理微收贬，中间价则大幅走弱174点。交易
员称，隔夜美元指数小幅反弹推动中间价走弱，不过中间价继续往升值方向略有过滤，日内汇价稳定在6.9下
方，市场整体心理相当趋同，汇价未突破区间波动；收盘后美元指数突然掉头向下，离岸人民币亦大幅拉升，
但随即回吐部分涨幅。
    
    他们并表示，今天市场比较稳定，当前的价位属于比较真空的地带，购汇的动力并不是很强，结汇的动力
也不强，实需购汇盘更多一些，短期走势主要看外盘美元的走势，尤其是美国总统特朗普问题发酵后美元的走
势，看美元是否能稳住。
    
    “市场没有特别的方向，就是在一个range（区间）内运行，短期看没有突破的迹象，...也没有明显的政
策信号。”一外资行交易员称。
    
    亦有中资行交易员表示，最近即期、掉期都很稳，期权隐含波动率也降至两年半低点，市场没什么行情，
这也是监管层希望看到的。
    
    他们并表示，特朗普事件的演进给汇市带来变数，但人民币波动性比美元波动小，主要因为境内前期购汇
盘有所抑制，后期缓慢释放，对冲了部分波动性，而现在美联储6月加息预期亦略有松动，美元变数成为未来
关注重点。不过除非美元指数跌破95，否则人民币短期运行区间6.87-6.91仍不会轻易突破。
    
    美国总统特朗普事件仍在发酵。美国总统特朗普周四否认曾要求前联邦调查局(FBI)局长科米停止对前国
家安全顾问弗林的调查，谴责“通俄门”调查是美国史上“最大政治迫害”。
    
    全球汇市方面，美元指数本周料创出去年8月以来的最大周线跌幅，几乎回吐了特朗普去年当选美国总统
以来的全部涨幅。现在特朗普政治麻烦不断。
    
    “市场目前担心，政府将会忙于应对丑闻，根本无法推进任何承诺，所以放松监管、减税等措施短时间内
是见不到的，”荷兰合作银行驻伦敦汇市策略师Jane Foley称。

    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报
价：

 在岸市场人民币兑美     今日         上日        升贬
 元                                            
 即期成交价格<CNY=C    6.8926       6.8903      -0.03%
               FXS>                            
   中间价              6.8786       6.8612      -0.25%
 成交额<CNYSPTVOL=C  224.68亿美  303.86亿美元      
               FXT>      元                    
 日内波动幅度(pips)      45       日低6.8958   日高6.89
                                                  13
   今年以来升贬幅度                               0.83%
 2005年汇改以来升贬                              20.08%
               幅度                            
  一年期美元/人民币        1256                        
               掉期                            
                                               
                                                   
 离岸人民币市场         今日         上日              
   CNH即期             6.8868       6.8831             
 一年期NDF<CNY1YNDF    7.0805       7.078              
              OR=>                             
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8921；人民币兑欧元EURC
NYFIX15=CFXS、日圆和英镑15点的参考汇率为7.6665、6.1928和8.9
271。
    
    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收
盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价
，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）

 (发稿 李文科/孙琦子; 审校 曾祥进/乔艳红)
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