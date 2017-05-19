更新版 1-台湾央行：汇率政策没改变，若有不规则变化会维持秩序--副总裁

(新增台湾央行官员说法)

路透台北5月19日 - 台湾央行周五表示，台币采管理浮动汇率机制，原则上汇率由外汇市场供需决定，若有不规则变化，比如短期资金大量进出，导致汇率过度波动与失序，不利经济与金融稳定时，央行将维持外汇市场秩序。

他强调，央行的外汇政策一直以来都是这样、都没有改变，〞一直以来、一直以来，我们的汇率政策就是这样的，没有改变、不会改变。〞

而对于今年以来外资大举涌入，带动台湾股汇双涨，甚至有部分外资汇入后资金流入债市，央行如何判断外资汇入的目的是为了投资台股或是炒汇？例如：外资汇入资金投资到短期公债等标的。

对此，央行副总裁杨金龙表示，〞台债利率很低外资却去买，表示他们是停泊在债市等着炒汇〞，〞基本上，外资汇入主要是着眼于股市，但外资在债市的流量有时也满大的。〞

他解释，因台湾公债殖利率比美债低，外资没有理由去买利率比较低的台债，央行会注意外资进出的情况，〞我们会对于那些我们觉得不太正常的外资，就会通知他们(外资)的保管银行，要保管行来说明一下，并强调这样对市场秩序是不好的。〞

杨金龙并表示，外资在新兴市场通常都是同步进出，例如：今年以来，外资大量流入亚洲等新兴市场，包含台湾、韩国和印度等汇入的量都不少，致亚洲货币普遍对美元升值，股市亦同步走涨。

央行在新闻稿中中称，今年初以来，外资大量流入亚洲，尤其对台湾股市净买超高达82.0亿美元，加上其净买入台湾公债--今年第一季达到3.3亿美元，外汇市场供给大量增加，使台币对美元升值。

台币周五微幅收升，扭转早盘的贬值走势；交易员表示，台币早盘先反映韩元兑美元持续贬值，以及外资汇出走贬。午后外资未再有美元买需，出口商也不再坚持挂高价抛汇，令台币由贬转升，中止连两日贬值格局。