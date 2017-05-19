更新版 1-台湾央行：汇率政策没改变，若有不规则变化会维持秩序--副总裁

金属期市：期锌触及新高后回落，因需求不确定
路透伦敦6月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期锌周二触及逾两周高位后回落，因投资者在供应收紧担忧，和中国需求不确定这两个因素间寻求平衡。
(新增台湾央行官员说法)
路透台北5月19日 - 台湾央行周五表示，台币采管理浮动汇率机制，原则上汇率由外汇市场供需决定，若有不规则变化，比如短期资金大量进出，导致汇率过度波动与失序，不利经济与金融稳定时，央行将维持外汇市场秩序。
他强调，央行的外汇政策一直以来都是这样、都没有改变，〞一直以来、一直以来，我们的汇率政策就是这样的，没有改变、不会改变。〞
而对于今年以来外资大举涌入，带动台湾股汇双涨，甚至有部分外资汇入后资金流入债市，央行如何判断外资汇入的目的是为了投资台股或是炒汇？例如：外资汇入资金投资到短期公债等标的。
对此，央行副总裁杨金龙表示，〞台债利率很低外资却去买，表示他们是停泊在债市等着炒汇〞，〞基本上，外资汇入主要是着眼于股市，但外资在债市的流量有时也满大的。〞
他解释，因台湾公债殖利率比美债低，外资没有理由去买利率比较低的台债，央行会注意外资进出的情况，〞我们会对于那些我们觉得不太正常的外资，就会通知他们(外资)的保管银行，要保管行来说明一下，并强调这样对市场秩序是不好的。〞
杨金龙并表示，外资在新兴市场通常都是同步进出，例如：今年以来，外资大量流入亚洲等新兴市场，包含台湾、韩国和印度等汇入的量都不少，致亚洲货币普遍对美元升值，股市亦同步走涨。
央行在新闻稿中中称，今年初以来，外资大量流入亚洲，尤其对台湾股市净买超高达82.0亿美元，加上其净买入台湾公债--今年第一季达到3.3亿美元，外汇市场供给大量增加，使台币对美元升值。
台币周五微幅收升，扭转早盘的贬值走势；交易员表示，台币早盘先反映韩元兑美元持续贬值，以及外资汇出走贬。午后外资未再有美元买需，出口商也不再坚持挂高价抛汇，令台币由贬转升，中止连两日贬值格局。
行政院长林全已在上日在行政院会中指示各部会应对台币汇价采取因应措施。国发会副主委高仙桂则表示，台币受两股力量拉扯，波动会成为常态；虽然维持汇价稳定是央行的职责，但出口商也应把台币汇价管理当作经营业务重要事项。 (完) (记者 罗两莎 ；审校 杨淑祯)
路透伦敦6月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期锌周二触及逾两周高位后回落，因投资者在供应收紧担忧，和中国需求不确定这两个因素间寻求平衡。
国际铜业研究组织(ICSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
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