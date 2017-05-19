更新版 1-香港金融：金管局推出第八轮楼市逆周期措施，加强银行风险管理--总裁

* 针对楼市继续升温，金管局推出第八轮逆周期措施

* 三项措施提升银行风险管理和抗震能力

* 二手住宅楼价连续13周创历史新高 (新增细节、评论及背景)

路透香港5月19日 - 针对香港楼市炽热情况持续及按揭市场的发展，香港金融管理局（HKMA）周五宣布，即日推出第八轮逆周期措施，以加强认可机构的风险管理及保障银行体系的稳定。

金管局总裁陈德霖表示，新推出的三项措施分别是提高银行信用风险资本要求，新造按揭贷款风险权重下限从15%提高到25%；将涉及一个或以上现有按揭贷款的借款人及或担保人的按揭成数上限下调一成；将主要收入来自香港以外地区借款人的“供款与入息比率”上限下调一成。

以上三项逆周期措施即时生效，但对于第二及第三项措施，在今日或以前已经签订临时买卖合约的按揭申请则不受影响。

他说，“金管局留意到认可机构物业按揭业务的竞争最近愈趋激烈，银行在维持长期可持续性的按揭息差的压力亦越来越大。按揭业务盈利下降，会减少认可机构可从这项业务产生的资本，因而削弱它们在未来市场出现调整时的抗震能力。”

政府去年11月上调印花税对楼市再度＂加辣＂，以及美国12月加息对楼市影响轻微，香港住宅楼价去年11月突破2015年9月的历史高位后持续创新高，据差饷物业估价署数字，今年3月全港私人住宅楼价指数连涨12个月，连续五个月创新高。

至于成交方面亦逐渐回升，4月份送交注册的住宅楼宇买卖合约宗数连续三个月上升，按月增20.6%，注册量是七个月来最多。

**香港以外地区借款人按揭贷款比例有上升趋势**

陈德霖指出，香港房地产市场过热的风险近期持续上升。与此同时，按揭贷款市场竞争激烈，增加楼市过热的风险，亦会削弱银行在周期逆转时的抗震能力。有见及此，金管局认为有必要推出三项新的逆周期监管措施，加强银行按揭业务的风险管理。

他表示，金管局每次推出逆周期措施都会小心作平衡，两项按揭措施针对的是高风险的按揭贷款，希望帮助银行提高风险管理，在楼市周期一旦逆转时，其抗震能力能相对提高。

陈德霖表示，以银行批出贷款计，涉及一个或以上现有按揭贷款的比例约20%左右；而主要收入来自香港以外地区借款人的按揭贷款比例约2%，虽然比例不算太高，但有上升的趋势。

“所以为防患未然，收紧措施是恰当的做法。”他说。

莱坊估价及谘询主管林浩文表示，香港现时境外住宅买家以国内人为主，新招对富有的国内买家影响不大，只会增加投资成本或买其他地区的资产。至于针对多个按揭的措施，对实力雄厚的投资者问题不大，只增加投资成本及减少回报率，这招只苦了中产，令流转更少。

他并预期，如未来两、三个月楼价继续创新高，估计政府会再对楼市加辣。

浏览香港政府近年推出的楼市措施一览。

中原地产今天发表的最新楼价指数显示，香港整体二手楼价按周升0.11%，连续13周创历史新高，惟当周升幅明显收窄，因受二手成交减少影响；预期未来楼价升势仍将持续，但升幅可能较为波动。（完）

参看相关细节，可点选网址(here) (记者 雷美珍/梁慧仪；审校 杨淑祯)