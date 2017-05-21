重温稿-台湾货币市场：跨月新增拆款需求增温，拆款和短票利率持平RP微降

* 新增跨月拆款增温，利率则持平 * 短票利率不变，整体资金仍偏多 * 投信基金赎回略增，RP利率微变 记者 罗两莎 路透台北5月19日 - 台湾银行间短率周五大致持平；资金调度人士表示，今天整体市场 资金尚属充裕，利率大致持平，大型银行对票券商跨月拆款利率在0.33%，对银行则为0.28- 0.32%。 他们指出，因下周即进入下旬，加上之后又有四天端午节连续假，今天来自票券商的新 增跨月拆款陆续出笼，拆款需求增温。 〞今天有新增的需求，银行和票券都有，但票券增加比较多，目前市况还不到紧的地步 ，利率没变。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员则称，整体市场资金状况〞还可以〞，惟该行本月没有消化资金 的压力，利率亦不做调整，仍处于先前较高的水准，〞我们家利率开的比较高啦，旬底也不 会调(降利率)，下礼拜的交易就是平平吧，到期续做就可以了。〞 两位大型商银资调人员指出，受特朗普(川普)可能遭弹劾事件影响，外资汇出、台币走 低，加上月底连续假及缴税等因素，除外商银行外，部分本土银行亦变得比较谨慎，利率则 不变。 他们说，随各大型银行开跨月拆借，除到期续做外，今天新增的拆借也不少，利率则持 平，跨月在0.33%，月内则在0.29-0.31%。 〞现在钱还算蛮好拿的，但没有像之前那么多了，只是气氛有一点诡异，大概是大家对 月底缴税因素有点戒心。〞一大型票券商资调人员说。 央行傍晚公布，今天发行的七天期定存单金额进一步扩增，并突破2,000亿大关，达到2 ,185亿台币，定存单发行余额亦破7.7兆台币大关，达到7兆7,036.80亿台币，创下历史次高 纪录。 本地时间17:50 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.210 30.225 台湾加权股价指数<.TWII 9,947.62 9,969.45 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.172% 0.174% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.171-0.250% 0.173-0.250% --一周拆款利率区间 0.171-0.330% 0.173-0.330% --两周拆款利率区间 0.280-0.340% 0.240-0.330% **短票利率大致持平** 短票方面，票券交易员指出，目前市场资金仍是相当充裕，但主要大型银行不愿意再压 低利率，今天利率变化不大，大致上持平于上日水准。 〞这里好像有点踩煞车，利率下不太去，主要是大型行库不愿意接受较低的利率。〞一 大型票券商交易员说。 今日大型票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.32-0.33%，上日亦同，月 内成交渐少，利率同在0.30-0.31%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.331%，区间在0.32-0.38% ，成交量为66亿台币；前日加权平均利率在0.323%，区间在0.29-0.33%，成交量为77.22亿 台币。 在60天期方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.343%，区间在0.28-0.36%，成 交量为23.84亿台币；前日加权平均利率在0.346%，区间在0.32-0.40%，成交量为31.7亿台 币。 台湾央行周五发行2,397.5亿台币定存单，发行余额增425.5亿台币。 下周到期央行定存单共2兆3,070.5亿台币，分别为：周一有5,128亿、周二共2,496.50 亿、周三为1,062亿、周四高1兆404亿，及周五共3,980亿台币。 拆款中心资料显示，周五银行超额准备为172亿台币，累计至周日超额准备4,168 亿台币、加计前期1%的超额准备5,084亿台币。 **RP跨月利率微降** 债券附买回(RP)市场方面，票券商和证券商交易员均称，今天整体资金仍多，但多缺不 一，银行多钱，投信赎回则略增，利率亦呈微幅变动。 〞今天资金多缺不一，月底了，投信偏保守。〞一大型票券商交易员说。 一大型证券商交易员亦称，今天整体资金仍是偏多，惟投信基金赎回比较多，〞这两天 外资汇出，大家还是要小心一点。〞 今天交割的债券有：Nomura发行1.9亿美元的30年期金融债、玉山银发行6,000万美元30 年期绿色金融债券、台塑70亿台币无担保普通公司债、华航23.5亿台币无担保普通公司债、 中信银发行10亿台币三年期绿色债券，及Nomura International Funding Pte. Ltd.发行1. 9亿美元计价债券，发行年期为30年。 本月下旬发行的债券有：22日统一发行50亿台币无担保普通公司债；23日分别是CITI发 行2.9亿美元金融债、友邦保险(AIA)发行30年期零息金融债共5亿美元，及台湾企银发行13 亿台币金融债券。另5月26日财政部将发行106/6期公债金额暂订250亿台币，30年期，23日 标售。 今日证券商与金融机构10天期公债RP利率主要在0.30-0.31%，上日亦同；公司债RP利率 亦与上日相同，主要在0.40-0.41%；公司债RP跨月利率主要区间仍在0.41-0.42%，惟0.41% 增多，上日则在0.41-0.42%。 在票券商方面，今天极短天期利率与上日同水准，主要在0.22-0.23%；与金融机构承作 公债利率亦同于上日的0.26-0.28%；公司债RP利率在0.28-0.30%，上日则在0.28-0.31%；跨 月利率方面，今日公债RP利率主要在0.28-0.30%，上日则在0.27-0.30%，公司债RP利率则在 0.28-0.32%，上日则在0.29-0.33%。(完) (记者 罗两莎 ；审校 杨淑祯)