重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的5月15日-19日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周升0.15%。本周美元指数破位下行，但人民币升幅却远不及美元调整幅度，因逢低购汇的客盘依然较多，且有油盘大量购汇，人民币依然稳定在较小的区间内。特朗普危机已取代美联储6月加息预期成为美元的最大扰动因素，后市继续观望美元调整能否带动人民币继续走升。 公开市场操作: --在上周超量续做本周到期的MLF（中期借贷便利）后，中国央行公开市场本周净投放仍达1,600亿元人民币。一方面是缴税影响下，当前超储率偏低的银行间流动性较为脆弱，需要适时补充；另外强监管此前已导致金融市场出现流动性风险苗头，亦需要政策阶段性舒缓。

业内人士认为，监管声调暂时减弱主要是避免处置风险中引爆新的风险，但这并不意味着金融降杠杆就此停滞。未来监管政策仍会继续推进，但会更重视节奏把握，以减缓对金融市场的冲击。因此货币政策中性稳健总体基调不会改变，但在某些需要维稳的时点仍会短暂边际放松。

债市: --中国银行间债市当周10年国债等主要现券波动不大，因多部门发声称强调不能在处置风险过程中发生新风险，安抚市场情绪。另外，受新债招标不佳影响，本周三和七年国债收益率走升，与10年均出现倒挂。不过上述期限国债成交不多，对大势影响暂不明显。

票据: --中国票据市场转贴利率当周小幅走高，市场整体仍未脱谨慎氛围。资金价格持续高位运行，令银行负债成本高企，此外上周起监管风向虽暂时稍有缓和，但对机构的现场检查仍在进行中，后续进展依旧不明朗令市场疑虑难消。

交易员认为，尽管考虑到市场风险监管节奏可能有所放缓，但今年金融降杠杆的大方向仍未变，资金成本难降对票据业务的压制也将持续，预计转贴利率后市还有上行动力。