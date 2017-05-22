重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
以下为路透中文新闻为您整理的5月15日-19日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周升0.15%。本周美元指数破位下行，但人民币升幅却远不及美元调整幅度，因逢低购汇的客盘依然较多，且有油盘大量购汇，人民币依然稳定在较小的区间内。特朗普危机已取代美联储6月加息预期成为美元的最大扰动因素，后市继续观望美元调整能否带动人民币继续走升。 公开市场操作: --在上周超量续做本周到期的MLF（中期借贷便利）后，中国央行公开市场本周净投放仍达1,600亿元人民币。一方面是缴税影响下，当前超储率偏低的银行间流动性较为脆弱，需要适时补充；另外强监管此前已导致金融市场出现流动性风险苗头，亦需要政策阶段性舒缓。
业内人士认为，监管声调暂时减弱主要是避免处置风险中引爆新的风险，但这并不意味着金融降杠杆就此停滞。未来监管政策仍会继续推进，但会更重视节奏把握，以减缓对金融市场的冲击。因此货币政策中性稳健总体基调不会改变，但在某些需要维稳的时点仍会短暂边际放松。
债市: --中国银行间债市当周10年国债等主要现券波动不大，因多部门发声称强调不能在处置风险过程中发生新风险，安抚市场情绪。另外，受新债招标不佳影响，本周三和七年国债收益率走升，与10年均出现倒挂。不过上述期限国债成交不多，对大势影响暂不明显。
票据: --中国票据市场转贴利率当周小幅走高，市场整体仍未脱谨慎氛围。资金价格持续高位运行，令银行负债成本高企，此外上周起监管风向虽暂时稍有缓和，但对机构的现场检查仍在进行中，后续进展依旧不明朗令市场疑虑难消。
交易员认为，尽管考虑到市场风险监管节奏可能有所放缓，但今年金融降杠杆的大方向仍未变，资金成本难降对票据业务的压制也将持续，预计转贴利率后市还有上行动力。
股市: --中国股市沪综指当周小幅收升，近期市场出现超跌反弹，不过力度较弱。由于市场对中期经济基本面、资金面和政策面的预期并不乐观，加之海外市场近期走势也存在不确定性，周末大盘反弹后略有回落。目前市场仍为存量资金博弈，市场热点轮动效应明显，板块间呈现跷跷板效应。(完) (整理 边竞/孙琦子/李宏薇; 审校 杨淑祯)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为