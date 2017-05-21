更正-金属期市：美元下跌和中国忧虑减缓令期铜本周周线上涨，期锌急升逾3%

全球金市：金价跌至五周低位，因美元反弹
路透纽约/伦敦6月20日 - 金价周二跌至五周低位，因美元上涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)一位有影响的高官发表鹰派讲话，英国央行总裁发表鸽派言论。
(更正：因译文有误，内文最后一段“期锌”应改为“期锡”)
路透伦敦5月19日 - 期铜周五上涨，本周周线升幅超过2%，拜美元疲弱和对中国经济的担忧缓解所赐。期锌急升逾3%，因库存减少。
最大金属消费国中国股市本周收高，结束此前五周连跌的势态，因中国监管言论缓和，以及央行挹注资金，抵消了对经济成长的担忧。
美元势将创下8月来表现最差的一周，回吐特朗普去年胜选美国总统以来的几乎所有涨幅。
“对中国(经济成长)面的担忧在过去一周减退，但对美国的担忧加剧，这限制市场的涨幅，”ETF Securities商品策略师Nitesh Shah说。
“我预期金属未来数周将横盘，但之后很可能上涨，(假设)这些对美国的负面信心消退...”
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收涨1.8%，报每吨5,682美元。基本金属中升幅最大的是期锌，收涨3.3%，至2,616美元，且录得九周来最大的周度升幅。
中国国内锌升水跳涨10美元，至每吨155美元，为近三年来最高，因 中国国内锌价与国际锌价的价差转为有利进口。
LME数据显示，锌注册仓单降至170,200吨，为2008年10月来最低。在上期所监控的仓库，锌库存较上周五减少9.5%，至91,749吨。
中国铅库存升至8万吨以上， 为2014年3月以来最高。
LME期铅收低1.1%，报2,095美元。期锡收涨1%，报20,400美元。期铝收升1.1%，报1,943.50美元，此前触及4月底来最高1,947美元。期镍收升2%，报9,360美元，之前触及5月初来最高9,440美元。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦6月20日 - 金价周二跌至五周低位，因美元上涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)一位有影响的高官发表鹰派讲话，英国央行总裁发表鸽派言论。
路透纽约/伦敦6月20日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周二跌至一年低位，因在跌穿上周触及的低位后激发了技术性卖盘；罗布斯塔咖啡期货从两个月高位下滑，跌穿200日移动均线切入位。
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