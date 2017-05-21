更正-金属期市：美元下跌和中国忧虑减缓令期铜本周周线上涨，期锌急升逾3%

(更正：因译文有误，内文最后一段“期锌”应改为“期锡”)

路透伦敦5月19日 - 期铜周五上涨，本周周线升幅超过2%，拜美元疲弱和对中国经济的担忧缓解所赐。期锌急升逾3%，因库存减少。

最大金属消费国中国股市本周收高，结束此前五周连跌的势态，因中国监管言论缓和，以及央行挹注资金，抵消了对经济成长的担忧。

美元势将创下8月来表现最差的一周，回吐特朗普去年胜选美国总统以来的几乎所有涨幅。

“对中国(经济成长)面的担忧在过去一周减退，但对美国的担忧加剧，这限制市场的涨幅，”ETF Securities商品策略师Nitesh Shah说。

“我预期金属未来数周将横盘，但之后很可能上涨，(假设)这些对美国的负面信心消退...”

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收涨1.8%，报每吨5,682美元。基本金属中升幅最大的是期锌，收涨3.3%，至2,616美元，且录得九周来最大的周度升幅。

中国国内锌升水跳涨10美元，至每吨155美元，为近三年来最高，因 中国国内锌价与国际锌价的价差转为有利进口。

LME数据显示，锌注册仓单降至170,200吨，为2008年10月来最低。在上期所监控的仓库，锌库存较上周五减少9.5%，至91,749吨。

中国铅库存升至8万吨以上， 为2014年3月以来最高。