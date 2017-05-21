重温稿-《全球汇市》美元本周表现为逾一年来最糟，受政治不确定性拖累

* 美元指数本周势将下跌2% * 欧元触及六个月高位 * 美元扩大跌幅，此前报导称一位白宫官员是特朗普通俄门调查的利害关系人 * 美元兑新兴市场货币下跌 路透纽约5月19日 - 美元周五下跌，兑一篮子主要货币的周度表现为2016年4月来最糟 ，回吐特朗普胜选美国总统以来录得的涨幅。 美元指数 本周大跌超过2%，周五下挫0.75%，触及美国大选翌日11月9日以来最低 。 特朗普最近开除美国联邦调查局(FBI)局长科米，令外界哗然，这令美元受挫。科米之 前负责调查总统团队和俄罗斯可能有的关联。 “总的来说，本周美元全线受到打压，很多是和华盛顿的政治风险有关的，”Tempus I nc市场董事John Doyle说。“尽管昨日得到一些喘息，但（今日）又搭上美元下行火车。” 美元也因欧元急升而受到拖累，欧元在美元指数中占最大的权重。欧元本周上涨逾2.5% ，将创2016年2月来表现最好的一周。欧元 周五上扬0.95%，至六个月高位1.1205美元 。 欧元上涨，受欧洲央行缩减宽松政策的可能性所推动，分析师说，近期数据直指欧元区 复苏强劲。 美元兑避险的瑞郎 下滑0.65%，触及六个月低位，势将创2016年2月来最大单周百 分比跌幅。 美元兑日圆 跌0.3%，至111.14日圆，本周下跌，为五周内首次。 美元全线下滑，此前有报导称，同总统关系密切的一现任白宫官员是特朗普总统通俄门 调查的利害关系人。 美元兑新兴市场货币也下跌。周四新兴市场货币下挫，此前有报导称，巴西总统特梅尔 被录音，他在重大贪腐调查中同意贿赂潜在目击者。 美元兑巴西雷亚尔 大跌3.3%。 墨西哥披索 ，哥伦比亚披索 和俄罗斯卢布 等原油相关新兴市场货币 兑美元上涨约1%，受油价上升提振。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1204 1.1101 +0.93 +6.57 1.0513 美元/日圆 111.26 111.47 -0.19 -4.80 116.87 欧元/日圆 124.63 123.75 +0.71 +1.21 123.14 美元/瑞郎 0.9722 0.9797 -0.77 -4.48 1.0178 英镑/美元 1.3034 1.2936 +0.76 +5.66 1.2336 美元/加元 1.3512 1.3601 -0.65 +0.61 1.3430 美元/离岸人民币 6.8718 6.8826 -0.16 -1.45 6.9726 澳元/美元 0.7459 0.7416 +0.58 +3.38 0.7215 欧元/瑞郎 1.0900 1.0876 +0.22 +1.71 1.0717 欧元/英镑 0.8596 0.8576 +0.23 +0.92 0.8518 新西兰元/美元 0.6925 0.6897 +0.41 -0.23 0.6941 美元/挪威克朗 8.3732 8.4779 -1.23 -3.05 8.6370 欧元/挪威克朗 9.3824 9.4129 -0.32 +3.26 9.0858 美元/瑞典克朗 8.7252 8.8066 -0.92 -4.20 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.7776 9.7767 +0.01 +2.06 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)