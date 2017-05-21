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亚洲 | 2017年 5月 22日 星期一 07:00 BJT

重温稿-《全球汇市》美元本周表现为逾一年来最糟，受政治不确定性拖累

    * 美元指数本周势将下跌2%
    * 欧元触及六个月高位
    * 美元扩大跌幅，此前报导称一位白宫官员是特朗普通俄门调查的利害关系人
    * 美元兑新兴市场货币下跌

    路透纽约5月19日 - 美元周五下跌，兑一篮子主要货币的周度表现为2016年4月来最糟
，回吐特朗普胜选美国总统以来录得的涨幅。
    
    美元指数      本周大跌超过2%，周五下挫0.75%，触及美国大选翌日11月9日以来最低
。
    
    特朗普最近开除美国联邦调查局(FBI)局长科米，令外界哗然，这令美元受挫。科米之
前负责调查总统团队和俄罗斯可能有的关联。
    
    “总的来说，本周美元全线受到打压，很多是和华盛顿的政治风险有关的，”Tempus I
nc市场董事John Doyle说。“尽管昨日得到一些喘息，但（今日）又搭上美元下行火车。”
    
    美元也因欧元急升而受到拖累，欧元在美元指数中占最大的权重。欧元本周上涨逾2.5%
，将创2016年2月来表现最好的一周。欧元      周五上扬0.95%，至六个月高位1.1205美元
。
    
    欧元上涨，受欧洲央行缩减宽松政策的可能性所推动，分析师说，近期数据直指欧元区
复苏强劲。
    
    美元兑避险的瑞郎      下滑0.65%，触及六个月低位，势将创2016年2月来最大单周百
分比跌幅。
    
    美元兑日圆      跌0.3%，至111.14日圆，本周下跌，为五周内首次。
    
    美元全线下滑，此前有报导称，同总统关系密切的一现任白宫官员是特朗普总统通俄门
调查的利害关系人。
    
    美元兑新兴市场货币也下跌。周四新兴市场货币下挫，此前有报导称，巴西总统特梅尔
被录音，他在重大贪腐调查中同意贿赂潜在目击者。
    
    美元兑巴西雷亚尔      大跌3.3%。
    
    墨西哥披索      ，哥伦比亚披索      和俄罗斯卢布      等原油相关新兴市场货币
兑美元上涨约1%，受油价上升提振。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.1204   1.1101   +0.93   +6.57   1.0513
    美元/日圆                   111.26   111.47   -0.19   -4.80   116.87
    欧元/日圆                   124.63   123.75   +0.71   +1.21   123.14
    美元/瑞郎                   0.9722   0.9797   -0.77   -4.48   1.0178
    英镑/美元                   1.3034   1.2936   +0.76   +5.66   1.2336
    美元/加元                   1.3512   1.3601   -0.65   +0.61   1.3430
    美元/离岸人民币             6.8718   6.8826   -0.16   -1.45   6.9726
    澳元/美元                   0.7459   0.7416   +0.58   +3.38   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.0900   1.0876   +0.22   +1.71   1.0717
    欧元/英镑                   0.8596   0.8576   +0.23   +0.92   0.8518
    新西兰元/美元               0.6925   0.6897   +0.41   -0.23   0.6941
    美元/挪威克朗               8.3732   8.4779   -1.23   -3.05   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.3824   9.4129   -0.32   +3.26   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.7252   8.8066   -0.92   -4.20   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.7776   9.7767   +0.01   +2.06   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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