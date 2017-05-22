重发-《台湾新债预测》30年公债106/6期得标利率料在1.95-2.00%，较上次走低

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* 标售标的：30年期公债106/6期

* 标售时间：周二(23日)

* 标售金额：预估250亿台币

* 预测中值：1.95-2.00%

* 受访机构：11家

路透台北5月22日 - 台湾央行周二将代财政部标售30年期公债106/6期。路透调查结果显示，标售利率区间料落在1.95-2.00%，较上次在去年11月22日标售30年券105/14期得标利率--2.0250%走低。

路透周一采访11家金融机构，包括四家银行、一家票券商、四家寿险与二家证券商，大区间落在1.92-2.00%。

106/6期公债发行金额预定250亿台币，将于周五(26日)发行，2047年5月26日到期；此期公债发行前交易时，殖利率区间在1.9600-2.0200%。

以下为交易员观点整理：

--寿险业者为30年期公债最大宗买家，由于下次财政部迟至第四季才新发行30年公债，因此预料寿险业对本期公债有基本需求。利率不致标得太高。

--近期台币升值幅度不小，寿险业者的海外投资面临汇损窘境，且汇率避险成本稍有走高，较不利海外投资快速增加。本地具一定收益率的商品仍受寿险业者欢迎。

--预期台湾下半年的经济成长较上半年平缓，长券殖利率有机会略微下行，因此30年券利率会偏低一些；但若与20年券约在1.75%相较，30年公债殖利率料也不会低于1.95%太多。

--今日106/6期券发行前交易带量成交在1.9600-1.9610%，预料是保险业者实质买盘进场，具参考价值。

以下为各金融机构的预期区间：

金融机构 区间低位 区间高位(%)

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中型寿险公司一 1.92 1.97

中型寿险公司二 1.95 2.00

中型寿险公司三 1.95 2.00

大型寿险公司一 1.93 1.98

大型证券商一 1.95 2.00

中型证券商一 1.98 2.00

大型银行一 1.94 1.97

大型银行二 1.96 1.98

大型银行三 1.92 1.97

中型银行一 1.95 2.00

大型票券商一 1.98 2.00

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