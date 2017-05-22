更新版 1-台湾汇市：台币早盘创两周半高位，因韩元上扬与海外NDF折幅扩大

国际油市：亚洲汽油裂解价差跳升，因库存下滑及现货需求强劲
路透新加坡6月23日 - 亚洲汽油裂解价差跳升至九日高位每銿9.91美元，为6月12日以来最高，受现货需求强劲、库存下滑、及美国夏季驾车旺季需求坚稳的预期等因素支撑。
(新增交易员说法及报价)
路透台北5月22日 - 台币兑美元周一早盘升逾2角，创两周半高位；交易员指因韩元兑美元明显升值，海外NDF折价幅度明显扩大以及外资偏向汇入等因素带动。
他们并表示，海外无本金交割远期外汇(NDF)一个月期美元/台币换汇点折价幅度明显扩大，显示海外投资人又转向看好台币后市表现。至于月底有抛汇需求的出口商，面对台币骤然升值则先行观望。
〞NDF折价幅度突然扩大，不知道这些外资在想什么。〞一大型银行交易员说。
有汇银人士指出，上周五下午海外市场传出台湾央行将改变现行的浮动汇率管理机制，NDF折价幅度随即扩大，导致今日现汇跳空上扬。
〞时间就发生在央行发表谈话之后，他们是不是看不懂中文？〞汇银人士称。
台湾央行周五表示，台币采管理浮动汇率机制。央行副总裁杨金龙强调，央行的外汇政策一直以来都是这样、都没有改变，〞一直以来、一直以来，我们的汇率政策就是这样的，没有改变、不会改变。〞
台北外汇开盘一小时成交量为1.84亿美元，上日同期为1.91亿美元。本地时间10:24，台币兑美元升值2.21角报29.989，上日收在30.210；韩元兑美元报1,117.2，上日收在1,127.2；台股加权指数则涨0.37%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘明显扩大；目前一个月美元/台币远汇报29.872/29.902，上日收在29.894。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•29.940-30.100
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路透吉隆坡6月23日 - 马来西亚棕榈油期货周五傍晚下跌，四个交易日来有三日下跌，因预期产量增加。 马来西亚衍生品交易所指标9月棕榈油期货跌0.2%至每吨2,442马币(林吉特)。 合约成交量为24,646口，每口25吨。 “棕榈油价格下跌，是因市场预期产量将上升，特别是在开斋节假期之后。”吉隆坡一期货交易商说。 马来西亚市场下周初将因假期休市，6月28日恢复交易。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油上涨0.5%，大连商品交易所9月豆油跌0.3%。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)