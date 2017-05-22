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亚洲 | 2017年 5月 22日 星期一 10:34 BJT

更新版 1-台湾汇市：台币早盘创两周半高位，因韩元上扬与海外NDF折幅扩大

(新增交易员说法及报价)

路透台北5月22日 - 台币兑美元周一早盘升逾2角，创两周半高位；交易员指因韩元兑美元明显升值，海外NDF折价幅度明显扩大以及外资偏向汇入等因素带动。

他们并表示，海外无本金交割远期外汇(NDF)一个月期美元/台币换汇点折价幅度明显扩大，显示海外投资人又转向看好台币后市表现。至于月底有抛汇需求的出口商，面对台币骤然升值则先行观望。

〞NDF折价幅度突然扩大，不知道这些外资在想什么。〞一大型银行交易员说。

有汇银人士指出，上周五下午海外市场传出台湾央行将改变现行的浮动汇率管理机制，NDF折价幅度随即扩大，导致今日现汇跳空上扬。

〞时间就发生在央行发表谈话之后，他们是不是看不懂中文？〞汇银人士称。

台湾央行周五表示，台币采管理浮动汇率机制。央行副总裁杨金龙强调，央行的外汇政策一直以来都是这样、都没有改变，〞一直以来、一直以来，我们的汇率政策就是这样的，没有改变、不会改变。〞

台北外汇开盘一小时成交量为1.84亿美元，上日同期为1.91亿美元。本地时间10:24，台币兑美元升值2.21角报29.989，上日收在30.210；韩元兑美元报1,117.2，上日收在1,127.2；台股加权指数则涨0.37%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘明显扩大；目前一个月美元/台币远汇报29.872/29.902，上日收在29.894。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•29.940-30.100

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