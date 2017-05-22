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亚洲 | 2017年 5月 23日 星期二 07:30 BJT

重温稿-《中国新债预测》国开行一年增发债预测均值3.97%，关注资金面变化

    * 招标品种：国开行一年期固息增发债
    * 招标金额：50亿元；可至多追加18亿
    * 招标时间：5月23日09:30-10:30
    * 受访人数：8位(银行、券商)
    * 预测区间：3.93%-4.03%
    * 预测均值：3.97%

    路透上海5月22日 - 中国国家开发银行         周二将招标增发一年固息债。路透调
查显示，因有手续费暗返，此前该期限国开新债一直较二级水平有较大折让。考虑明日仅有
一期债招标，因此定位有望继续低于二级，预测均值落在3.97%附近，当然也要关注届时资
金面的变化。
    
    北京一券商交易员表示，与长期限比，一年期品种受流动性影响相对明显。若明日资金
面没有大变化，明日新债定位有望以二级水平为基础，扣除手续费后推算得出，在4%以下概
率较大。
    
    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线             显示，一年期最新收益
率为4.1847%。最新个券估值               为4.0283%。
    
    交易员并称，一般来说，一年国开债实际手续费返还比例超过0.1%。今日二级市场上，
该增发债的标的券170204最新成交在4.08%左右，午后即涨了3个基点(bp)，不排除有机构对
明天新债预期偏空而提前卖出所致，这种动向也值得关注。
    
    明日招标新债为国开行今年第四期               的增发债，票面利率3.20%。首场招
标结束后，还将向工商银行、农业银行、中国银行三家承办银行追加发行分别不超过5亿元
、10亿元、3亿元当期债券。
    
    具体发行条款如下：

                   2017年第四期增发债
    ------------------------------------
    发行上限        50亿元
    追加额度        至多18亿元
    期限/计息方式   1年固息
    招标方式        单一价格(荷兰式)
                    追加发行采用数量招标方式
    缴款日          5月26日
    起息日          2017/3/13
    分销期          5月24日-5月26日(银行间)
                    5月24日-5月25日(柜台)
    上市日          5月31日
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          无
    ----------------------------------------------------(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)
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