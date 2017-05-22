更新版 1-中国汇市：人民币近收平，偏弱美指拖累CFETS指数创新低

* 人民币近收平，中间价则大幅抬升 * 美指续偏弱，中间价继续往升值方向过滤 * 购汇需求踊跃，大行仅适度提供美元流动性 * 短期汇价仍以稳定为主 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京5月22日 - 人民币兑美元即期周一近收平，中间价则大幅调升，因美元指数偏弱。交易员称，中间价续往升值方向略有过滤，监管引导意图明显；但市场仍旧无感，逢低购汇相当踊跃，大行只在关键位置适度提供美元流动性，料短期汇价仍以稳定为主。 他们并表示，近期中间价升值幅度明显低于同期美指跌幅，人民币汇率CFETS指数频创新低，年内已贬值超2.5%，“策略性贬值”思路再显。若美元仍呈弱势，CFETS指数料仍有下行空间；后续继续关注美国总统特朗普“通俄门”对全球金融市场的影响。 “最近中间价和成交价的价差在扩大，市场不再根据中间价在早晨进行定价，而更多的是根据前一天的成交价以及CNH的报价来定价，所以中间价的汇率形成机制在失效。”一中资行交易员称。 亦有中资行交易员表示，近期购汇比较多，要人民币升也比较难；但美元这么弱，人民币也不可能跌，所以人民币兑美元将大概率继续横盘。 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日跌0.21%至92.29；SDR篮子指数微跌至93.45，BIS篮子指数跌至93.17，三个指数均创下有该数据以来新低。 全球汇市方面，美元兑一篮子主要货币周一在六个月低位附近企稳，投资者评估美国政治风波影响以及欧元区经济复苏状况。 “我们仍预计6月升息，但鉴于政治形势，升息预期对汇市的影响可能有限，”IHS Markit首席分析师Harumi Taguchi表示。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.8924 6.8926 0.00% 中间价 6.8673 6.8786 0.16% 成交额 224.64亿美元 224.68亿美元 日内波动幅度(pips) 87 日低6.8927 日高6.884 今年以来升贬幅度 0.83% 2005年汇改以来升贬幅度 20.08% 一年期美元/人民币掉期 1239 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.8815 6.8722 一年期NDF 7.076 7.0679 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8905；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.7079、6.1881和8.9596。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 张喜良)