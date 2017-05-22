更新版 1-台湾汇市：台币收创逾两年八个月高位，因NDF折幅明显扩大及韩元升值

* 海外认为央行管理汇率机制改变，NDF折幅扩大 * 央行重申没有改变，一直采取管理浮动汇率机制 * 韩元走势强劲与出口商月底抛汇料助升台币 * 明日台币兑美元区间料在29.950-30.200 (新增外资今日汇入预估金额) 路透台北5月22日 - 台币兑美元周一放量收升，创逾两年八个月高位。交易员表示，主要受有海外投资人认为台湾央行管理汇率机制有所改变，海外NDF美元/台币换汇点折价幅度明显扩大，带动现汇出现套利所致，此外韩元兑美元明显升值也推升台币。 他们指出，上周五收盘后，央行副总裁杨金龙发表台币采行管理浮动汇率机制的评论后，海外无本金交割远期外汇(NDF)折价幅度随即扩大，客户也纷纷询问央行的管理政策是否有了改变。 〞今天外资净汇入比在股市买超多出很多，他们的目的是汇率，预期汇率有差价可以赚。〞一资深汇银人士称，由于看升台币情绪浓厚，今天外资单日净汇入金额即逾5亿美元，带动台币进一步收升。 针对市场异常的波动，台湾央行一不愿具名官员周一重申，央行台币汇率政策没有改变，一直是采取管理浮动汇率机制。 〞我觉得很莫名其妙，...看到黑影就开枪，没有改变啊。〞一银行交易员说。 他表示，依据海外客户的反应，可能有人误认为央行要放手让台币自由浮动，也有人解释央行已经挡不住外资持续汇入的压力，因而被迫改变态度。 另一银行交易员则没好气地说，杨金龙的讲话是〞陈腔滥调〞，实在无法理解海外投资人是怎么想的。不过由于NDF的大幅折价，今日一早即见外资一面倒地卖汇，趁机赚取套利财。 银行交易员指出，台币大幅升值之际，有见到油款等美元买需进场承接，使得汇市交易量明显放大。至于出口商虽面临月底作帐压力，但因担心卖在低点较偏向观望。 交易员认为，以近期美元弱势以及贸易对手货币韩元的强劲表现，再加上月底出口商抛汇，预料短线台币还是偏升值为主。 台币兑美元今日收升1.58角报30.052，前高为2014年9月10日的30.025。 台湾央行上周五表示，台币采管理浮动汇率机制。央行副总裁杨金龙强调，央行的外汇政策一直以来都是这样、都没有改变，〞一直以来、一直以来，我们的汇率政策就是这样的，没有改变、不会改变。〞 台湾股市周一收涨，终止连四日收黑格局。台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台股转为买超11.09亿台币，中止先前连两日卖超共计51.33亿台币。 多数新兴亚币周一小涨，受风险偏好稍微回温的支撑；不过投资者对美国持续发酵的政治风波仍多顾忌。韩元兑美元周一创下逾一个月来最大单日百分比涨幅，韩元兑美元在当地市场收报1,118.6韩元，较上周五收盘水准1,127.2上涨0.8%。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大；本地时间16:09时，一个月美元/台币远汇报29.905/29.945，上日收在29.894。 交易员预估，明日台币兑美元区间估在29.950-30.200。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.052 30.210 29.965-30.070 30.070 9.09 6.49 司 元太外汇经纪公 30.052 30.208 29.965-30.052 30.050 5.66 3.54 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.085/-0.075 -0.050/-0.035 美元/台币六个月期 -0.295/-0.265 -0.245/-0.215 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 董永年/罗两莎；审校 杨淑祯/张喜良)