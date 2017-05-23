重温稿-台湾货币市场：大银行态度松动短拆利率稳中略降，短票及RP利率则持稳

* 大银行态度松动，短天拆款利率稳中略降 * 资金多惟部分银行偏保守，短票利率持平 * RP市场资金中性偏多，利率稳于近期低档 记者 罗两莎 路透台北5月22日 - 台湾银行间短率周一稳中略降。资金调度人士称，今天市场资金大 致仍属充裕，月内资金尤多，部分大型银行态度开始松动，对银行七天期拆款利率从原来的 0.28-0.32%，往下拉至0.27%，但跨月利率则维持不变。 他们表示，面对周末即将来临的四天端午节连续假，部分银行操作上略趋保守，利率暂 守在原水准；但有些大型银行预估接下来资金将相当充裕，今天开始拉低较短天期拆款利率 。 〞有小小的新增需求啦，但短钱比较多，今天对银行七天做在0.27%，有稍微下来一点 ，就是慢慢降了啦。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员则称，今天拆款以到期续做为主，且手中剩余资金不多，没有消 化资金的压力，利率维持在原水准，对票券商跨月在0.34%，对银行则在0.31%。 在票券商方面，资调人员表示，目前整体资金依旧充沛，不少银行一大早就四处打电话 推销资金；不过，也有部分银行考量接下来有四天连假，操作偏保守，不愿再做较低的利率 ，月内利率在0.30%，跨月则在0.29-0.30%。 〞钱很多喔，今天台币强升，一大早很多人都打电话来，有的是要买票，有的是来问我 们要不要拆(款)，...但我们缺口不大，后面才来的都被拒绝了。〞一大型票券商资调人员 说。 台币兑美元周一放量收升，创逾两年八个月高位。交易员表示，主要受有海外 投资人认为台湾央行管理汇率机制有所改变，海外NDF美元/台币换汇点折价幅度明显扩大， 带动现汇出现套利所致，此外韩元兑美元明显升值也推升台币。 一资深汇银人士称，今天外资大举涌入，单日净汇入金额即逾5亿美元，促使台币进一 步收升，〞今天外资净汇入比在股市买超多出很多，他们的目的是汇率，预期汇率有差价可 以赚，大家钱先进来再说。〞 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为买超11.09亿台币，中止先前连 两日卖超共计51.33亿台币。 本地时间17:32 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.052 30.210 台湾加权股价指数<.TWII 9,997.26 9,947.62 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.171% 0.172% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.170-0.250% 0.171-0.250% --一周拆款利率区间 0.172-0.330% 0.171-0.330% --两周拆款利率区间 0.190-0.330% 0.280-0.340% **短票利率持平** 短票方面，票券交易员指出，今天市场资金仍偏多，利率大致持稳于上日水准。 他们表示，因时值进入月底且周六起将有四天连假，部分银行手上即使有多余资金，但 仍不敢掉以轻心，致利率暂无下档空间。 〞满街都是钱啊，尤其是银行，根本不用打(电话出去)就一直打来了。〞一大型票券商 交易员说，〞有人后来还打来要追加，根本没有那么多缺口啊，利率没有变，反正再低也不 会低到哪去。〞 今日大型票券商与银行间承作30天自保短票利率与上日相同，主要成交在0.32-0.33%， 月内在0.30%，上日则在0.30-0.31%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.33%，区间在0.32-0.40% ，成交量为124.09亿台币；前日加权平均利率在0.331%，区间在0.32-0.38%，成交量为66亿 台币。 在60天期方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.339%，区间在0.32-0.38%，成 交量为75.77亿台币；前日加权平均利率在0.343%，区间在0.28-0.36%，成交量为23.84亿台 币。 台湾央行周一发行5,125亿台币定存单，发行余额减3亿台币。 本周到期央行定存单共2兆3,070.5亿台币，余日分别为：周二2,496.5亿、周三1,062亿 、周四高达1兆404亿，及周五3,980亿台币。 拆款中心资料显示，周一银行超额准备为246亿台币，累计超额准备4,322亿台币 、加计前期1%的超额准备5,228亿台币。 **RP利率持稳于低档水准** 债券附买回(RP)市场方面，票券商交易员称，今天市场资金〞中性偏多〞，惟考量接下 来仍有不少债券交割，包括财政部周五将发行30年期公债，金额暂订250亿台币等因素，料 下半周资金可能偏紧，利率则没有明显拉高。 〞这个礼拜资金可能会偏紧，我们能跨(月)就跨啦。〞一大型票券商交易员说。 证券商交易员则表示，今天市场资金仍是相当充裕，且从银行、投信到寿险资金均偏多 钱，利率持稳于近期低档水准。 〞钱淹脚目(钱满为患)，但还是要小心啊，毕竟月底了，还有缴税的因素。〞一大型证 券商交易员说。 今日交割的债券为统一发行50亿台币无担保普通公司债；明日则分别有CITI发行2.9亿 美元金融债、友邦保险(AIA)发行30年期零息金融债共5亿美元，及台湾企银发行13亿台币金 融债券。 其余各天交割的债券为：26日分别有财政部发行30年期公债，金额暂订250亿台币、巴 克莱银行发行30年期零息美元债3.1亿美元；而6月2日则有高盛集团发行30年期零息美元债1 .8亿美元；另6月6日则是德意志银行新加坡分行发行30年期零息美元债3.5亿美元。 今日证券商与金融机构10天期公债RP利率主要成交在0.30%，上日在0.30-0.31%；公司 债RP利率主要在0.40%，上日则在0.40-0.41%；跨月方面，公债RP利率主要在0.31%，公司债 RP利率主要在0.41%，上日在0.41-0.42%，惟0.41%增多。 票券商方面，今天极短天期利率与上日同水准，主要在0.22-0.23%；与金融机构承作公 债利率亦同于上日水准，主要在0.26-0.28%；公司债RP利率主要在0.28-0.29%，上日则在0. 28-0.30%；跨月方面，今日公债RP利率主要在0.29-0.30%，上日在0.28-0.30%，公司债RP利 率在0.27-0.33%，上日则在0.28-0.32%。(完) (审校 杨淑祯/张喜良)