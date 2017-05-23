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亚洲 | 2017年 5月 23日 星期二 17:11 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币微收升但明显弱于中间价，客盘倾向逢低购汇

    * 人民币微收升，但有效波幅狭窄
    * 客盘购汇踊跃，无视监管对中间价引导
    * 大行仍仅适度提供美元流动性
    * CFETS指数频创新低，料仍有一定跌幅
    * 短期汇价仍延续横盘走势

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧
十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势
引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导
致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
    
    他们并表示，欧元逐渐转为强势，美元指数长期拐点渐现，能否企稳还看美国6月加息
预期支撑，CFETS人民币汇率指数频创新低，短期仍有一定下行空间。人民币汇率维持低弹
性，在岸美元/人民币平价期权隐含波动率已降至8.11汇改前水平。
    
    “市场最近大额购汇比较多，美元/人民币在6.88有强支撑，感觉一接近这个点就会有
大量购汇出来。”一中资行交易员称，“不过对于未来美元的走势，市场分歧还是比较大的
。”

    亦有中资行交易员表示，美元一下来就有人购汇，现在看美元表现越来越不好，这可能
会继续缓解人民币的贬值压力。
    
    路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上
日微跌0.17%至92.14；SDR篮子指数微跌至93.34，BIS篮子指数微跌至93.03，三个指数均创
下有该数据以来新低。

    全球汇市方面，美元指数周二下滑，10年期美国公债收益率处于低位，突显出市场对于
特朗普政府刺激经济成长和通胀的承诺不再抱有信心”。
    
    “10年期美债收益率下跌2个基点，造成美元表现不佳，”法国巴黎银行驻伦敦外汇策
略师Sam Lynton-Brown表示。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：

 在岸市场人民币兑美      今日          上日        升贬
 元                                              
 即期成交价格<CNY=C     6.8897        6.8924      0.04%
               FXS>                              
   中间价               6.8661        6.8673      0.02%
 成交额<CNYSPTVOL=C  229.95亿美元  224.64亿美元      
               FXT>                              
 日内波动幅度(pips)       60        日低6.8922   日高6.88
                                                    62
   今年以来升贬幅度                                 0.87%
 2005年汇改以来升贬                                20.13%
               幅度                              
  一年期美元/人民币          1234                        
               掉期                              
                                                 
                                                     
 离岸人民币市场          今日          上日              
   CNH即期              6.8802        6.8799             
 一年期NDF<CNY1YNDF     7.0703        7.0745             
              OR=>                               
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8905；
人民币兑欧元、日圆和英镑15
点的参考汇率为7.7369、6.2069和8.9373。
    
    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 张喜良/林高丽)
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