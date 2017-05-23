更新版 1-中国汇市：人民币微收升但明显弱于中间价，客盘倾向逢低购汇

* 人民币微收升，但有效波幅狭窄 * 客盘购汇踊跃，无视监管对中间价引导 * 大行仍仅适度提供美元流动性 * CFETS指数频创新低，料仍有一定跌幅 * 短期汇价仍延续横盘走势 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧 十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势 引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导 致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。 他们并表示，欧元逐渐转为强势，美元指数长期拐点渐现，能否企稳还看美国6月加息 预期支撑，CFETS人民币汇率指数频创新低，短期仍有一定下行空间。人民币汇率维持低弹 性，在岸美元/人民币平价期权隐含波动率已降至8.11汇改前水平。 “市场最近大额购汇比较多，美元/人民币在6.88有强支撑，感觉一接近这个点就会有 大量购汇出来。”一中资行交易员称，“不过对于未来美元的走势，市场分歧还是比较大的 。” 亦有中资行交易员表示，美元一下来就有人购汇，现在看美元表现越来越不好，这可能 会继续缓解人民币的贬值压力。 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上 日微跌0.17%至92.14；SDR篮子指数微跌至93.34，BIS篮子指数微跌至93.03，三个指数均创 下有该数据以来新低。 全球汇市方面，美元指数周二下滑，10年期美国公债收益率处于低位，突显出市场对于 特朗普政府刺激经济成长和通胀的承诺不再抱有信心”。 “10年期美债收益率下跌2个基点，造成美元表现不佳，”法国巴黎银行驻伦敦外汇策 略师Sam Lynton-Brown表示。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.8897 6.8924 0.04% FXS> 中间价 6.8661 6.8673 0.02% 成交额<CNYSPTVOL=C 229.95亿美元 224.64亿美元 FXT> 日内波动幅度(pips) 60 日低6.8922 日高6.88 62 今年以来升贬幅度 0.87% 2005年汇改以来升贬 20.13% 幅度 一年期美元/人民币 1234 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.8802 6.8799 一年期NDF<CNY1YNDF 7.0703 7.0745 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8905； 人民币兑欧元、日圆和英镑15 点的参考汇率为7.7369、6.2069和8.9373。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 张喜良/林高丽)