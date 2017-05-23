更新版 2-台湾金融：保险业投资国际板债券初级市场不可赎回年限至少五年--金管会

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
(新增官员解释新规)
路透台北5月23日 - 台湾金管会周二公布，保险业投资国际板债券初级市场不可赎回年限至少满五年，次级市场国际板债券不可赎回年限则为至少三年，但次级市场投资券种仍应为五年内不赎回券，将在行政院公报后第三日实施，预计6月初上路。
金管会保险局副局长施琼华今日在记者会表示，由于目前国际板债券具有发行人提前赎回条款占比相当重，为利保险业资产负债配合的管理，增列保险业投资国际板债券不可赎回年限，自发行日起至不可赎回年限不可低于五年。
根据新规，若保险业是自次级市场取得者，则是自交割日起至不可赎回年限不可低于三年。
“应该会很快就公告，预计6月初左右就会实施。”施琼华说。同时，针对媒体提出若有业者透过次级市场规避五年新规，她则回应称，“实施一段时间会再去观察，次级市场是否有规避新规的情形。”
另位金管会官员会后特别提到，将从严解释新规，国际板债券投资不可赎回年限大体设为五年，即使是次级市场虽有列三年为限，但还是要求投资券种也应为五年内不赎回券(NC5*1)。
此外，施琼华还指出，金管会基于提升保险业资金运用效率、分散投资组合风险等考量，修订法规明订私募基金系指投资私募股权、私募债权及不动产的私募基金。
根据金管会统计，2016年全年美元计价国际板债券金额达479亿美元，其中次级市场成交金额仅17.8亿美元。
金管会1月中旬已预告，保险业投资国际板债券不可赎回年限改为至少满五年，原先草拟年限为六年，并计划在6月底前正式发布实施。
两位台湾官方消息人士去年9月即向路透表示，金管会正在研议收紧寿险业投资国际板债券控管办法，以因应汇率、流动性、再投资及发行人降评等投资风险，金管会并已掌握保险业投资国际板债券遭提前赎回的情形。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为