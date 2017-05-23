更新版 2-台湾金融：保险业投资国际板债券初级市场不可赎回年限至少五年--金管会

(新增官员解释新规)

路透台北5月23日 - 台湾金管会周二公布，保险业投资国际板债券初级市场不可赎回年限至少满五年，次级市场国际板债券不可赎回年限则为至少三年，但次级市场投资券种仍应为五年内不赎回券，将在行政院公报后第三日实施，预计6月初上路。

金管会保险局副局长施琼华今日在记者会表示，由于目前国际板债券具有发行人提前赎回条款占比相当重，为利保险业资产负债配合的管理，增列保险业投资国际板债券不可赎回年限，自发行日起至不可赎回年限不可低于五年。

根据新规，若保险业是自次级市场取得者，则是自交割日起至不可赎回年限不可低于三年。

“应该会很快就公告，预计6月初左右就会实施。”施琼华说。同时，针对媒体提出若有业者透过次级市场规避五年新规，她则回应称，“实施一段时间会再去观察，次级市场是否有规避新规的情形。”

另位金管会官员会后特别提到，将从严解释新规，国际板债券投资不可赎回年限大体设为五年，即使是次级市场虽有列三年为限，但还是要求投资券种也应为五年内不赎回券(NC5*1)。

此外，施琼华还指出，金管会基于提升保险业资金运用效率、分散投资组合风险等考量，修订法规明订私募基金系指投资私募股权、私募债权及不动产的私募基金。

根据金管会统计，2016年全年美元计价国际板债券金额达479亿美元，其中次级市场成交金额仅17.8亿美元。

金管会1月中旬已预告，保险业投资国际板债券不可赎回年限改为至少满五年，原先草拟年限为六年，并计划在6月底前正式发布实施。