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亚洲 | 2017年 5月 24日 星期三 08:00 BJT

重温稿-台湾货币市场：外银反向拆入利率大致持平，短票和RP市场平静无波

    * 整体资金仍多，拆款利率持平
    * 外资虽呈净汇入，外银却缺钱
    * 票券商缺口小，短票利率不变
    * RP市场多缺不一，利率则持平

     记者 罗两莎
    路透台北5月23日 - 台湾银行间短率周二大致持平；资金调度人员表示，今天市场资金
相当充裕，拆款以到期续拆为主，但部分外商银行较缺钱，反向自本土银行拆入资金，但以
隔拆为主。
    
    他们指出，昨天外资虽大举涌入，按理外银应该不缺钱，但今天外银不仅未拆出，而是
反向拆入；且接下来即是端午节长假，部分银行操作趋保守，资金落点甚至安排在节前到期
。 
    
    〞月底还有缴税因素，有些银行不丢长钱，只做到端午节前。〞一大型银行资调人员说
。
    
    另一大型银行资调人员则说，今天整体资金尚属充裕，没有很紧张，利率持平于上日水
准，对票券商跨月(14天期)利率在0.33%，对银行则在0.28-0.31%。
    
    〞今天外商有点缺，有新增的需求出来，但都是只做隔拆。〞前述大型银行资调人员说
。
    
    票券商方面，资调人员均指出，今天缺口不大，拆款都是到期续做，利率大致持平，比
较特殊的是，部分大型银行不论两周或三周利率均做在0.33%；其他银行跨月利率主要落在0
.32-0.33%。    
               
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 台湾加权股价指数<.TWII        10,007.84                  9,997.26    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.170%                    0.171%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.168-0.250%               0.170-0.250%
   --一周拆款利率区间           0.168-0.310%               0.172-0.330%
   --两周拆款利率区间           0.168-0.330%               0.190-0.330%
    
    **短票利率不变**
    
    短票方面，票券交易员指出，今天市场资金仍属偏多，但也没有想像中的多，市场平静
无波，利率无大变化，普遍持平于上日水准。
    
    〞今天缺口很小，钱还是很好拿，利率不变。〞一大型票券商交易员说。
        
    今日大型票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.32-0.33%%，上日亦同。 
     
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.329%，区间在0.29-0.34%
，成交量为76.59亿台币；前日加权平均利率在0.33%，区间在0.32-0.40%，成交量为124.09
亿台币。
      
    在60天期方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.344%，区间在0.29-0.41%，成
交量为9.72亿台币；前日加权平均利率在0.339%，区间在0.32-0.38%，成交量为75.77亿台
币。
    
    台湾央行周二发行2,497.5亿台币定存单，发行余额增1亿台币。

    本周到期央行定存单共2兆3,070.5亿台币，余日分别为：周三1,062亿、周四高达1兆40
4亿，及周五3,980亿台币。
        
    拆款中心资料显示，周二银行超额准备为544亿台币，累计超额准备4,832亿台币
、加计前期1%的超额准备5,748亿台币。   
    

    **RP市场资金多缺不一**
    
    债券附买回(RP)市场方面，票券商和证券商交易员均称，今天资金仍多，惟多缺不一，
利率则持平于上日水准，整体而言属〞平静〞。
    
    〞今天有些债券交割的紧缩因素，寿险公司临时有资金需求，但要调钱还满容易的。〞
一大型票券商交易员说。
    
    他们表示，今天整体市场资金充裕，重点是券不多，利率无变化，且时值进入月底，交
易以跨月为主。   
           
    今日交割的债券分别有：CITI发行2.9亿美元金融债、友邦保险(AIA)发行30年期零息金
融债共5亿美元，及台湾企银发行13亿台币金融债券。
    
    其余各天交割的债券为：26日分别有财政部发行30年期公债，金额暂订250亿台币、巴
克莱银行发行30年期零息美元债3.1亿美元；而6月2日则有高盛集团发行30年期零息美元债1
.8亿美元；另6月6日则是德意志银行新加坡分行发行30年期零息美元债3.5亿美元。
            
    今日证券商与金融机构10天期公债RP利率持平，主要成交在0.30%；公司债RP利率主要
在0.40%，上日亦同；跨月方面，今天公债和公司债RP利率均持平于上日，分别成交0.31%及
0.41%。
 
    票券商方面，今天极短天期利率与上日相同，主要在0.22-0.23%；与金融机构承作公债
利率主要在0.26-0.28%，上日亦同；公司债RP利率同在上日的0.28-0.29%；而跨月方面，今
日公债RP利率主要在0.29-0.30%，公司债RP利率在0.27-0.33%，均与上日相同。(完)

 (审校 林高丽)
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