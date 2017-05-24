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亚洲 | 2017年 5月 24日 星期三 17:11 BJT

更新版 2-中国汇市：人民币窄幅整理微收跌，穆迪调降中国评级影响有限

    * 人民币窄幅整理微收跌，有效波幅不大
    * 客盘购汇仍较多，大行适度提供流动性
    * 穆迪调整中国评级影响不大，客盘因素仍占主导
    * 短期汇价料延续区间窄幅整理
    * 关注美联储会议纪要

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价
则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客
盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区
间窄幅整理走势料难改。
    
    他们并表示，客盘仍以贸易实需为主，对宏观事件敏感度不高；穆迪调降中国评级可能
会小幅增加国企的境外发债成本，但总成本不至于明显增加。市场更关心晚间美联储本月初
利率决议会议纪要，以借此寻找6月可能升息的线索。
    
    “国际评级对国际投资者影响会大些，但中国的汇市比较封闭，参与者都比较‘讲政治
’，所以没啥大变动。”一中资行交易员称，
    
    他并表示，离岸人民币早间对评级有所反应，但很快缩减跌幅，因为离岸掉期市场疑似
受到干预；同时境内人民币即期市场也有大行提供美元流动性。
    
    评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从
负面调整为稳定。这反映出穆迪预期，随着整个经济中的债务负担逐步加重，未来几年中国
的财政实力将会减弱。    
    
    全球汇市方面，美元周三持坚，兑主要货币已经自六个半月低点反弹，得益于美债收益
率上升；人民币下跌，此前穆迪出于对中国债务激增的担忧，下调了中国评级。  
  
    
    市场目前将注意力转向美联储的货币政策立场。市场已经预计美联储将于6月升息，但
考虑到美元近期疲弱，如果美联储做出任何鹰派立场暗示，都将受到美元多头欢迎。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：
    
    
 在岸市场人民币兑美     今日          上日        升贬
 元                                             
 即期成交价格<CNY=C    6.8909        6.8897      -0.02%
               FXS>                             
   中间价              6.8758        6.8661      -0.14%
 成交额<CNYSPTVOL=C  216.46亿美   229.95亿美元      
               FXT>      元                     
 日内波动幅度(pips)      69        日低6.8949   日高6.88
                                                   8
   今年以来升贬幅度                                0.85%
 2005年汇改以来升贬                               20.11%
               幅度                             
  一年期美元/人民币         1238                        
               掉期                             
                                                
                                                    
 离岸人民币市场         今日          上日              
   CNH即期             6.8795        6.8795             
 一年期NDF<CNY1YNDF     7.073        7.078              
              OR=>                              
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8902；
人民币兑欧元、日圆和英镑15
点的参考汇率为7.7、6.1553和8.9359。
    
    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 乔艳红/杨淑祯)
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