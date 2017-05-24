更新版 1-台湾数据：4月M2年增率微降至3.63%，央行称银行体系资金仍充裕

(新增台湾央行官员评论) 路透台北5月24日 - 台湾央行周三公布，4月日平均货币总计数M2年增率微降至3.63%， 主要是受到外资净汇入减少影响；而4月M1B年增率亦降至4.21%。累计1-4月M1B及M2平均年 增率则分别为4.97%及3.64%。 台湾央行经济研究处副处长吴懿娟称，4月M2和M1B两大金融指标年增率虽下滑，但仍高 于主计总处对今年GDP成长率预估值1.92%，以及加上CPI年增率预估值1.08%后的两者合计年 增率3%；而1-4月银行体系超额准备平均达526亿台币，创2010年同期新高，显示目前银行体 系资金依旧相对充裕。 〞全球仍充满不确定因素，市场资金必须维持比较宽松的情况，银行也会维持较高的流 动性。〞她说。 她并指出，自去年下半年以来，台湾银行体系超额准备即逐月上升，主要是全球金融市 场仍存在高度的不确定因素，例如美国总统大选、4月的法国选举及近日的英国恐攻事件等 ，全球主要央行普遍采宽松政策。 央行并公布，至4月底止全体货币机构外汇存款余额突破5.3兆(万亿)台币大关，达到5 兆3,336亿台币，创历史新高，较上月底增1,226亿台币。 吴懿娟表示，外汇存款持续增加，主要是企业的资金调度及货款收入，且随台币兑美元 升值，一般民众逢低买入美元。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 4月 3.63 4.21 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.51 6.48 7月 4.70 6.24 6月 4.42 6.23 5月 4.14 6.30 4月 4.65 6.30 3月 4.81 6.16 2月 5.17 6.11 1月 5.63 6.92 2015年 12月 5.68 6.37 11月 6.39 6.73 10月 6.58 6.75 9月 6.50 6.62 8月 6.01 5.86 7月 6.06 5.66 6月 6.53 6.09 5月 6.81 6.18 4月 6.53 5.58 3月 6.57 5.87 2月 6.51 6.12 1月 5.86 5.03 2014年 12月 5.85 6.90 11月 5.22 6.95 10月 4.98 7.18 9月 5.31 7.36 8月 5.64 7.56 7月 5.63 7.65 6月 5.74 7.46 5月 5.91 8.14 4月 6.24 9.10 3月 5.89 8.87 2月 5.61 8.63 1月 5.97 9.93 2013年 12月 5.75 8.50 11月 6.05 8.85 10月 5.99 8.58 9月 5.54 8.05 8月 5.41 8.31 7月 5.42 8.63 6月 4.82 7.89 5月 4.32 7.04 4月 3.71 5.72 3月 3.78 6.03 2月 3.53 5.66 1月 2.99 3.97(完) 台湾货币总计数相关新闻,请点选 ；台湾数据请点选 (记者 罗两莎；审校 张喜良)