重温稿-《中国新债预测》国开行三、五和10年债预测均值4.27%、4.30%和4.30%

* 招标品种：国开行3/5/10年期固息增发债 * 招标金额：3/5年：50亿；10年：110亿 * 招标时间：5月25日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：4.25%-4.30%；4.27-4.32%；4.25-4.32% * 预测均值：4.27%；4.30%；4.30% 路透上海5月24日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发三、五和10年三期债 。路透调查显示，穆迪下调中国评级对境内现券直接影响有限；考虑到目前流动性较为宽松 ，在参考今日农发行同期限新债招标结果基础上，明日国开行三期债收益率预测均值分别落 在4.27%、4.30%和4.30%。 北京一券商交易员称，目前资金较为宽松，明日国开债定位有望较二级水平稍有折让， 且曲线将继续平坦化。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，上述三个期限最 新收益率依次为4.3424%、4.3674%和4.3566%；明日三期债的标的券170205、170206和17021 0最新成交则都在4.34%附近。 但一券商交易员补充说，不论是现券还是期货，今天五年国债品种表现都相对较好。加 之国开行五年期新债发行实际手续费高于农发，都增加明日该期限国开债定位向低的可能。 农发行今日下午招标的四期债中，三、五和10年期中标收益率分别为4.3116%、4.4024% 和4.5002%。 银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆 迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小 幅下探后便反弹走高。 明日招标三期债为国开行今年第五期 、第六期 和第10 期 的增发债，票面利率分别为3.88%、4.02%和4.04%。 具体发行条款如下： 2017年第5/6/10期增发债 --------------------------------------------------- 发行上限 3/5年：50亿；10年：110亿 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 6月1日 起息日 3年：2017/4/19；5年：2017/4/17 10年：2017/4/10 分销期 5/26-6/1 上市日 6月5日 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 3年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15% ---------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)