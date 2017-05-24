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亚洲 | 2017年 5月 25日 星期四 06:07 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元下滑，此前美联储公布会议记录

    * 美联储将升息与经济反弹挂钩
    * 欧元兑美元上涨

 (新增收盘表格)
    路透纽约5月24日 - 美元周三下滑，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的最新
一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性
的。            
    
    美元指数      下跌0.17%，至97.184，此前低见97.093。
    
    这份会议记录是美联储自2015年12月首次升息以来，对政策收紧进程更趋谨慎的最新暗
示。
    
    在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有
的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。
    
    “会议记录显示美联储将保持谨慎，不急于在资产负债表问题上采用鹰派立场，”Thin
k Markets分析师Naeem Aslam表示。
    
    美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率仍相当高，为83%，不
过，目前交易商预计，联储今年将再升息两次的机率为46%，低于周二尾盘的约50%
    
    美元周一触及逾六个半月低位，因对美国总统特朗普最近解除美国联邦调查局(FBI)局
长科米职务引发的不安，以及担心特朗普实施其经济刺激计划的努力可能被推迟等因素打压
美元。
    
    “我们将不会看到美元大幅下跌，不过，上行空间很有限，除非经济数据开始显着改善
，”Aslam说。
    
    欧元兑美元上升0.2%，至1.1204美元。
    
    加元兑美元上涨至一个月高位，此前加拿大央行对经济的看法比部份投资者预期的更乐
观，且主要产油国延长减产行动的可能性很高。
    
    稍早，国际评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将
评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到
一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。            

    离岸人民币作跳膝反应下跌，但总的来说，反应有限。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.1217   1.1182   +0.31   +6.70   1.0513
    美元/日圆                   111.49   111.77   -0.25   -4.60   116.87
    欧元/日圆                   125.05   124.99   +0.05   +1.55   123.14
    美元/瑞郎                   0.9730   0.9759   -0.30   -4.40   1.0178
    英镑/美元                   1.2973   1.2959   +0.11   +5.16   1.2336
    美元/加元                   1.3407   1.3513   -0.78   -0.17   1.3430
    美元/离岸人民币             6.8736   6.8786   -0.07   -1.42   6.9726
    澳元/美元                   0.7502   0.7474   +0.37   +3.98   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.0917   1.0912   +0.05   +1.87   1.0717
    欧元/英镑                   0.8645   0.8625   +0.23   +1.49   0.8518
    新西兰元/美元               0.7046   0.7010   +0.51   +1.51   0.6941
    美元/挪威克朗               8.3293   8.3722   -0.51   -3.56   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.3440   9.3660   -0.23   +2.84   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.6673   8.7044   -0.43   -4.84   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.7232   9.7353   -0.12   +1.50   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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