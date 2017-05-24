更新版 1-《全球汇市》美元下滑，此前美联储公布会议记录

* 美联储将升息与经济反弹挂钩 * 欧元兑美元上涨 (新增收盘表格) 路透纽约5月24日 - 美元周三下滑，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的最新 一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性 的。 美元指数 下跌0.17%，至97.184，此前低见97.093。 这份会议记录是美联储自2015年12月首次升息以来，对政策收紧进程更趋谨慎的最新暗 示。 在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有 的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。 “会议记录显示美联储将保持谨慎，不急于在资产负债表问题上采用鹰派立场，”Thin k Markets分析师Naeem Aslam表示。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率仍相当高，为83%，不 过，目前交易商预计，联储今年将再升息两次的机率为46%，低于周二尾盘的约50% 美元周一触及逾六个半月低位，因对美国总统特朗普最近解除美国联邦调查局(FBI)局 长科米职务引发的不安，以及担心特朗普实施其经济刺激计划的努力可能被推迟等因素打压 美元。 “我们将不会看到美元大幅下跌，不过，上行空间很有限，除非经济数据开始显着改善 ，”Aslam说。 欧元兑美元上升0.2%，至1.1204美元。 加元兑美元上涨至一个月高位，此前加拿大央行对经济的看法比部份投资者预期的更乐 观，且主要产油国延长减产行动的可能性很高。 稍早，国际评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将 评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到 一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。 离岸人民币作跳膝反应下跌，但总的来说，反应有限。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1217 1.1182 +0.31 +6.70 1.0513 美元/日圆 111.49 111.77 -0.25 -4.60 116.87 欧元/日圆 125.05 124.99 +0.05 +1.55 123.14 美元/瑞郎 0.9730 0.9759 -0.30 -4.40 1.0178 英镑/美元 1.2973 1.2959 +0.11 +5.16 1.2336 美元/加元 1.3407 1.3513 -0.78 -0.17 1.3430 美元/离岸人民币 6.8736 6.8786 -0.07 -1.42 6.9726 澳元/美元 0.7502 0.7474 +0.37 +3.98 0.7215 欧元/瑞郎 1.0917 1.0912 +0.05 +1.87 1.0717 欧元/英镑 0.8645 0.8625 +0.23 +1.49 0.8518 新西兰元/美元 0.7046 0.7010 +0.51 +1.51 0.6941 美元/挪威克朗 8.3293 8.3722 -0.51 -3.56 8.6370 欧元/挪威克朗 9.3440 9.3660 -0.23 +2.84 9.0858 美元/瑞典克朗 8.6673 8.7044 -0.43 -4.84 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.7232 9.7353 -0.12 +1.50 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)