修正-日本股市：日经指数早盘因日圆走软而收高，软银跳涨

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
(修正：内文倒数第四段中“土地交通类股”修正为“陆上运输类股”)
路透东京5月25日 - 日本股市周四小升，投资人在日圆于亚洲盘下跌后买进股指期货；软银等权重股大涨也支撑人气。
软银一度跳涨4.5%，触及近两周高位8,894日圆，并为日经指数贡献了31个点的升幅。此前彭博报导称，该公司在英伟达(Nvidia)累积了40亿美元持股。
日经指数开盘小跌，早盘收高0.54%，至19,849.10点。
美元兑日圆升0.1%至111.67日圆，升向120日圆大关。美元稍早处于守势，因汇市对美联储会议记录做出反应。会议记录暗示，升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将逐步进行。
“在美元/日圆从稍早低位回升之际，大宗商品交易顾问纷纷买进日经期货，”SMBC日兴证券投资研究总经理Chihiro Ohta称。
美联储周三发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。尽管投资人仍预计很有可能在下月加息，但会议记录显示，美联储制定利率的委员会“普遍”认为，这取决于经济是否能从首季的大幅放缓中反弹。
内需敏感题材股上涨，公用事业类股涨1.2%，房地产类股涨1.0%，陆上运输类股涨0.9%。
金融类股表现不及大盘，受美债收益率下滑影响。
银行及保险商类股下跌。三井住友金融集团跌0.3%，瑞穗金融集团跌0.4%，第一生命控股跌0.8%。
东证股价指数涨0.4%至1,581.84点；JPX日经400指数涨0.5%至14,115.76点。(完)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为