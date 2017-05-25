修正-日本股市：日经指数早盘因日圆走软而收高，软银跳涨

(修正：内文倒数第四段中“土地交通类股”修正为“陆上运输类股”)

路透东京5月25日 - 日本股市周四小升，投资人在日圆于亚洲盘下跌后买进股指期货；软银等权重股大涨也支撑人气。

软银一度跳涨4.5%，触及近两周高位8,894日圆，并为日经指数贡献了31个点的升幅。此前彭博报导称，该公司在英伟达(Nvidia)累积了40亿美元持股。

日经指数开盘小跌，早盘收高0.54%，至19,849.10点。

美元兑日圆升0.1%至111.67日圆，升向120日圆大关。美元稍早处于守势，因汇市对美联储会议记录做出反应。会议记录暗示，升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将逐步进行。

“在美元/日圆从稍早低位回升之际，大宗商品交易顾问纷纷买进日经期货，”SMBC日兴证券投资研究总经理Chihiro Ohta称。

美联储周三发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。尽管投资人仍预计很有可能在下月加息，但会议记录显示，美联储制定利率的委员会“普遍”认为，这取决于经济是否能从首季的大幅放缓中反弹。

内需敏感题材股上涨，公用事业类股涨1.2%，房地产类股涨1.0%，陆上运输类股涨0.9%。

金融类股表现不及大盘，受美债收益率下滑影响。

银行及保险商类股下跌。三井住友金融集团跌0.3%，瑞穗金融集团跌0.4%，第一生命控股跌0.8%。