重温稿-《台湾新债预测》台电五年公司债得标利率料落在0.95-1.00%

路透台北5月25日 - 路透周四调查显示，台湾大型公司债发行单位--台湾电力公司将于明日标售的五年期公司债，得标利率预估中值落在0.95-1.00%，大区间则在0.90-1.05%。

接受路透调查的七家承销商预估区间并显示，该公司同时标售的七和10年期债得标利率中值各在1.20-1.25%及1.40-1.45%；大区间则分别落在1.18-1.30%、1.30-1.50%。

交易商表示，由于近期指标五年、10年期公债殖利率齐探波段低位，及市场资金宽裕，连近日开标的南亚五年期公司债也仅得落在1.03%，市场多数推估此次台电五年期公司债可能跌破1%，续创历史新低。

“ (台电五年券)标破1%是必然的，钱太多了，大家还是会去抢。”一位大型承销商交易员说。

根据台电资料显示，三月中旬标售的五年期公司债得标利率1.13%已创该券标售以来新低，七年、10年期公司债得标利率则各在1.38%、1.55%，至于七年、10年债标售历史低位则分别为1.27%、1.39%。

台湾指标五年期公债106/5殖利率周四收跌报0.7270%至逾一个月低点。

根据路透周二取得文件显示，台湾南亚塑胶将发行95亿台币无担保公司债，其中五年期、七年期发行利率分别定在1.03%、1.25%，发行金额各为65亿台币、30亿台币；预计七月中旬交割。

台电本次预定发行金额不超过120亿台币，其中五年期预定发行50亿台币、七年期预定发行50亿台币、10年期预定发行20亿台币。增额不超过原订金额的60%，减额以不超过原订金额的50%。(完)