重温稿-中国央行：拓展“有权拒绝开户”适用范围，对可疑交易报告采取后续控制措施

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* 央行加强开户管理

* 拓展银行和支付机构“有权拒绝开户”适用范围

* 对可疑交易报告采取后续控制措施

* 其主要目的防止被洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动利用

路透北京5月25日 - 中国央行周四发文要求，加强开户管理，各金融机构对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，拓展了银行机构和支付机构“有权拒绝开户”的适用范围，若可疑交易活动持续发生，则定期（如每三个月）或额外提交报告，要采取适当后续控制措施。

央行网站刊登关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知，并提供解读称，银行机构和支付机构对于异常开户行为，应当审查、判断客户及其申请业务的风险状况，根据审查、判断结果决定是否采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，对于有充分理由怀疑客户与违法犯罪活动相关的，“应当拒绝开户”。

“根据客户及其申请业务的风险状况，可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，必要时应当拒绝开户。”通知称。

解读稿提到，在开户环节，各银行机构和支付机构要区别客户风险程度，有选择地采取合理的某项或多项查验方式，确保针对客户身份的查验强度与客户风险程度相符。

通知称，对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。

央行称，要加强开户管理，有效防范非法开立、买卖银行账户及支付账户行为，切实提高洗钱风险防控能力和水平；区分情形，采取适当后续控制措施，并提升客户风险等级等；建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度及操作流程。

通知指出，央行各级行要加大对金融机构和支付机构落实账户管理、客户身份识别及可疑交易报告管理制度的监管力度；在相关执法检查中，将其作为重要检查项目，并不断创新检查方式、方法，注重以案倒查、抽查回访等检查方法的运用，切实提升检查能力和水平；检查发现违法违规问题的，依法给予行政处罚。

**对可疑交易报告采取后续控制措施**

央行解读稿指出，对可疑交易报告采取后续控制措施是国际通行做法，主要目的是防止金融机构和支付机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用。

根据《通知》对可疑交易报告采取后续控制措施，对于正常客户及其正常业务，不会产生任何影响。对于可疑客户及其可疑交易，金融机构及支付机构应采取有效措施进行人工分析识别，予以核实，并在经机构高层审批后方能采取适当的内部控制措施。

这些措施只限于对可疑客户交易的方式、规模、频率等进行一定限制，或在风险特别高的情况下停止对客户的金融服务或终止与客户的业务关系，但不会影响客户对其账户内合法资金的所有权。

而金融机构和支付机构在落实《通知》时，应当秉持“风险为本”和“审慎均衡”的原则，建立相应的内控流程和严格的审批程序，合理评估可疑客户、账户及资金的可疑程度和风险状况，进而采取合理的后续控制措施。

所谓“风险为本”，即对可疑交易报告工作实施全流程管控，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，采取适当的后续控制措施，切实提高反洗钱对预防犯罪的作用。所谓“审慎均衡”，即审慎处理账户交易管控与消费者公平交易权利之间的关系，合理使用限制账户交易的措施，平衡好控制洗钱风险与金融消费者权益保护之间的关系。

通知称，近年来，不法分子非法开立、买卖银行账户（含银行卡，下同）和支付账户，继而实施电信诈骗、非法集资、逃税骗税、贪污受贿、洗钱等违法犯罪活动案件频发。

部分案件和监管实践显示，一些银行业金融机构和非银行支付机构在开户环节，客户身份识别制度落实不严，存在着一定的业务管理和风险防控漏洞，为不法分子非法开立账户提供了可乘之机。

此外，不少金融机构和支付机构在报送可疑交易报告后，未能对报告涉及的客户、账户及资金采取必要控制措施，仍提供无差别的金融服务，致使犯罪资金及其收益被顺利转移，洗钱等犯罪活动持续或最终发生。（完）

参看详情，请点选央行网站：here

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