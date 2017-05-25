更新版 1-《全球汇市》美元持稳，油价大跌拖累商品货币下滑

* 美元下跌，美联储在周三公布了会议记录 * 原油相关货币下滑 (新增文末汇率收盘表格) 路透纽约5月25日 - 美元兑一篮子主要货币周四持稳，美国联邦储备理事会(FED/美联 储)昨日公布会议记录，令对联储将很快加息的预期有所降温。 美元指数 下跌0.04%，至97.197，稍早低见96.88。 “在昨日美联储发布会议记录后，今日美元贸易加权指数有些疲软，”Cambridge Glob al Payments全球产品和市场策略部门董事Karl Schamotta说。 美联储周三发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证 明近期经济放缓只是暂时性的。不过，大部份决策者表示，美联储很快会升息。 “从会议记录中得出的一个看法是，美联储将在较长时间内保持当前的资产负债表规模 ，”Schamotta说。 “（美联储）目前不考虑快速实现货币政策正常化。” 周四公布的初请失业金人数凸显出美国经济前景不断改善，扶助美元指数持稳。 美联储理事布雷纳徳称全球经济更加亮丽，给美国经济构成的风险减弱，这番言论扶助 提振风险人气，Schamotta说。 美元兑商品货币上涨，此前石油输出国组织(OPEC)决定延长减产协议，但减产规模和实 施时间均不及预期，令油价急跌约4%，商品货币应声下滑。 加元兑美元下跌，从五周高位回落。 澳元兑美元 跌0.63%，至0.7455美元，本周稍早主要商品进口国中国的主权信贷 评级被下调，继续打压澳元。 商品市场普遍疲软，铁矿石价格走低，拖累澳元的表现，加拿大丰业银行首席外汇策略 师Shaun Osborne说。 英镑兑美元和欧元均下滑，此前英国第一季国内生产总值(GDP)数据被下修。 英镑跌0.26%，报1.2939美元。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1209 1.1217 -0.07 +6.62 1.0513 美元/日圆 111.82 111.49 +0.30 -4.32 116.87 欧元/日圆 125.35 125.05 +0.24 +1.79 123.14 美元/瑞郎 0.9727 0.9730 -0.03 -4.43 1.0178 英镑/美元 1.2939 1.2973 -0.26 +4.89 1.2336 美元/加元 1.3483 1.3407 +0.57 +0.39 1.3430 美元/离岸人民币 6.8476 6.8736 -0.38 -1.79 6.9726 澳元/美元 0.7452 0.7502 -0.67 +3.28 0.7215 欧元/瑞郎 1.0906 1.0917 -0.10 +1.76 1.0717 欧元/英镑 0.8661 0.8645 +0.19 +1.68 0.8518 新西兰元/美元 0.7021 0.7046 -0.35 +1.15 0.6941 美元/挪威克朗 8.3965 8.3293 +0.81 -2.78 8.6370 欧元/挪威克朗 9.4118 9.3440 +0.73 +3.59 9.0858 美元/瑞典克朗 8.6852 8.6673 +0.21 -4.64 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.7357 9.7232 +0.13 +1.63 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿/郑茵；审校 母红/龚芳)