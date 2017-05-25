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亚洲 | 2017年 5月 26日 星期五 06:31 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元持稳，油价大跌拖累商品货币下滑

    * 美元下跌，美联储在周三公布了会议记录
    * 原油相关货币下滑

 (新增文末汇率收盘表格)
    路透纽约5月25日 - 美元兑一篮子主要货币周四持稳，美国联邦储备理事会(FED/美联
储)昨日公布会议记录，令对联储将很快加息的预期有所降温。
    
    美元指数      下跌0.04%，至97.197，稍早低见96.88。
    
    “在昨日美联储发布会议记录后，今日美元贸易加权指数有些疲软，”Cambridge Glob
al Payments全球产品和市场策略部门董事Karl Schamotta说。
    
    美联储周三发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证
明近期经济放缓只是暂时性的。不过，大部份决策者表示，美联储很快会升息。            
    “从会议记录中得出的一个看法是，美联储将在较长时间内保持当前的资产负债表规模
，”Schamotta说。    
    
    “（美联储）目前不考虑快速实现货币政策正常化。”
    
    周四公布的初请失业金人数凸显出美国经济前景不断改善，扶助美元指数持稳。
    
    美联储理事布雷纳徳称全球经济更加亮丽，给美国经济构成的风险减弱，这番言论扶助
提振风险人气，Schamotta说。
    
    美元兑商品货币上涨，此前石油输出国组织(OPEC)决定延长减产协议，但减产规模和实
施时间均不及预期，令油价急跌约4%，商品货币应声下滑。
    
    加元兑美元下跌，从五周高位回落。
    
    澳元兑美元      跌0.63%，至0.7455美元，本周稍早主要商品进口国中国的主权信贷
评级被下调，继续打压澳元。
    
    商品市场普遍疲软，铁矿石价格走低，拖累澳元的表现，加拿大丰业银行首席外汇策略
师Shaun Osborne说。
    
    英镑兑美元和欧元均下滑，此前英国第一季国内生产总值(GDP)数据被下修。
    
    英镑跌0.26%，报1.2939美元。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    欧元/美元                   1.1209   1.1217   -0.07   +6.62   1.0513
    美元/日圆                   111.82   111.49   +0.30   -4.32   116.87
    欧元/日圆                   125.35   125.05   +0.24   +1.79   123.14
    美元/瑞郎                   0.9727   0.9730   -0.03   -4.43   1.0178
    英镑/美元                   1.2939   1.2973   -0.26   +4.89   1.2336
    美元/加元                   1.3483   1.3407   +0.57   +0.39   1.3430
    美元/离岸人民币             6.8476   6.8736   -0.38   -1.79   6.9726
    澳元/美元                   0.7452   0.7502   -0.67   +3.28   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.0906   1.0917   -0.10   +1.76   1.0717
    欧元/英镑                   0.8661   0.8645   +0.19   +1.68   0.8518
    新西兰元/美元               0.7021   0.7046   -0.35   +1.15   0.6941
    美元/挪威克朗               8.3965   8.3293   +0.81   -2.78   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.4118   9.3440   +0.73   +3.59   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.6852   8.6673   +0.21   -4.64   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.7357   9.7232   +0.13   +1.63   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿/郑茵；审校 母红/龚芳)
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