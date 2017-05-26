重发-《全球重要经济事件一览表》--5月26日-6月2日

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5月26日(五)

--2017中国扶贫国际论坛(0100)。

--宁夏新闻办举行发布会，商务部副部长钱克明、中国贸促会副会长王锦珍、宁夏回族自治区副主席王和山介绍融入“一带一路”建设·中阿经贸合作暨2017中阿博览会有关情况。

北京--国新办举行例行吹风会，海关总署副署长邹志武介绍推进全国通关一体化有关工作情况(0700)

--上期所和中金所共同主办的第十四届上海衍生品市场论坛举行，至26日。今年论坛的主题是：“稳中求进，发展开放”。

瑞士蒙特勒--欧洲央行执委科尔参加瑞士央行组织的一个会议(2000)。

意大利--七国集团(G7)峰会(至27日)。

5月27日(六)

东京--日本央行总裁黑田东彦在日本金融学会2017年春季年会上讲话。

5月28日(日)

新加坡--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在“亚洲银行业和金融座谈会：全球金融的风险和韧性”会议上讲话(0115)。

5月29日(一)

柏林--德国央行总裁魏德曼发表演说。

布鲁塞尔--欧洲央行总裁德拉吉在欧洲议会讲话。

圣保罗--巴西投资论坛(0400)。

5月30日(二)

--中国国务院总理李克强访问德国、比利时，并期间将参加中德总理年度会晤、第十九次中国-欧盟领导人会晤，至6月2日。

维也纳--奥地利央行总裁诺沃特尼在关于马歇尔计划的小组中发言(1600)。

维也纳--欧洲央行(ECB)管理委员会委员利卡宁在奥地利央行“危机后的金融体系是否更具韧性？还有什么需要做？”会议上发表讲话(1015)。

5月31日(三)

纽约--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗在美国外交关系协会(CFR)举办的Peter McColough系列国际经济会议中发表讲话(1200)。

华盛顿--美联储发布经济褐皮书(1800)。

惠灵顿--新西兰央行举行金融稳定报告媒体发布会。

首尔--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在韩国央行2017国际会议“全球经济和金融挑战：未来10年”发表讲话(0010) 。

6月1日(四)

北京--美银美林创新中国峰会(1200)

里斯本--欧洲央行监事会委员Pentti Hakkarainen发表讲话。

苏黎世--瑞士经济论坛会议(至6月2日)。

日本岐阜--日本央行审议委员原田泰发表讲话。

纽约--美联储理事鲍威尔在纽约经济俱乐部发表讲话(1200)。

6月2日(五)

宾州雷丁--费城联邦储备银行总裁哈克在宾州经济协会2017年会议上，就经济展望及费城联储经济增长计画发表演说(1645)

布鲁塞尔--中欧工商峰会，发表演说者包括欧盟执委会主席贾克及中国总理李克强(0730)

都柏林--爱尔兰财长Michael Noonan及欧盟执委会就业、社会事务总署署长Michel Servoz在一场活动上就爱尔兰和欧盟经济发表演说(1130) (完)