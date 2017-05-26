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亚洲 | 2017年 5月 26日 星期五 16:15 BJT

修正-路透调查：中国5月官方制造业PMI预计微降至51，经济扩张动力减弱

 (更正内文第一段“5月”官方制造业采购经理人指数(PMI)，非“４月”)
    * 调查数据：reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPMIB%3DECI
    * 公布项: 中国5月官方制造业PMI
    * 公布时间: 5月31日（周三）上午9时
    * 路透预估中值：51；预估区间:50.5-51.5

    路透北京5月26日 - 路透综合30家分析机构的预估中值显示，中国5月官方制造业采购经理人指数(PMI)C
NPMIB=ECI预计为51，自上月的51.2略微回落，显示随着工业品价格触顶回落，制造业扩张步伐有所放缓。  
  

    兴业银行首席经济学家鲁政委等指出，5月发电耗煤同比、环比均走弱，预示PMI或继续走低。他们预测5
月官方制造业PMI为51，环比下降0.2个百分点。
    
    海通证券宏观团队的姜超和于博追踪高频数据后指出，5月以来经济依然疲弱：终端需求中，地产销量跌
幅基本持平，乘用车销量批发略改善但零售转差；工业生产中，上旬粗钢产量增速明显回落，发电耗煤增速下
滑几成定局。从价格上看，工业品价格整体涨少跌多。
    
    他们表示，当前经济的不确定性也明显升温，主要体现在三个方面：一是货币紧缩的风险；二是金融监管
的风险；三是地产调控的风险。
    
    但依然可以在一片不确定性当中寻找到三条确定的线索：一是政府推进的一带一路、雄安新区仍将受到政
策支撑；二是消费和服务业受地产调控和货币收缩的影响相对较小；三是在经济下行阶段，行业龙头受到的影
响相对较小。
    
    下表为过去一年中国官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:
 4月   3月   2月   2017年1   2016年12   11月  10月  9月   8月   7月   6月  5月   4月   3月   2月  1月
                   月        月                                                                   
 51.2  51.8  51.6  51.3          51.4   51.7  51.2  50.4  50.4  49.9  50   50.1  50.1  50.2  49   49.4
    路透调查预估中值并显示，5月财新制造业PMI预计自上月的50.3降至50.1。   
    
    随着工业品价格高位回落，企业补库存渐进尾声，此前数据显示中国4月经济稳中稍缓，工业和投资增速
均逊预期，消费则保持平稳增长，证实中国经济二季度以来增势确已较首季减弱，市场多认为边际放缓已在意
料之中。
    
    制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以
上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完）

 (发稿 宿泱韫；审校 杨淑祯)
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