重温稿-台湾货币市场：大银行多缺钱资金续紧，拆款短票及RP利率全面走扬

* 资金续偏紧俏，拆款利率走扬 * 月底效应显现，银行多偏保守 * 顺应资金情势，短票利率走高 * 投信寿险均缺钱，RP利率微升 记者 罗两莎 路透台北5月26日 - 台湾银行间短率周五上扬。资金调度人员表示，今天多家大型银行 均无法提供资金，致市场续呈偏紧俏状态，利率跟着走高，对票券商两周拆款利率大致落在 0.35-0.36%。 他们指出，因明日起共有四天连假，加上月底及缴税等因素，除少数大型银行还能在拆 款市场持续提供资金外，其余各大银行拆款大都没开门，资金趋紧、新增需求大增，利率进 一步走扬。 〞今天市场气氛没有前天那么紧张，但还不是很松。〞一大型银行资人员说，〞需求满 旺盛的，票券和银行都缺钱，利率有上来一点，对票券商两周做在0.35%，昨天做在0.34%。 〞 另一大型银行资调人员则称，因手中没有多余资金，今天拆款没有开门，但询问电话不 少，〞资金突然紧起来，我们也没办法啊。〞 在票券商方面，多位资调人员指出，资金还是很紧，不容易调到钱，利率亦往上跳，最 高已拆到0.36%。 〞大家都很紧，利率有上来啊，大概都做在0.33-0.36%。〞一大型票券商资调人员说。 台湾金融市场下周一至周二休市，周三恢复交易，下周六(6月3日)补班，金融市场正常 交易。 而随市场资金趋紧，且明天起即放四天连假，午后部分票券商拆款利率进一步走扬，两 周拆款利率最高冲至0.37%。 台湾央行下午公布，今天七天期定存单发行额为1,614亿台币，低于上周五的2,185亿台 币。本周定期存单发行余额则净减977.5亿台币。 本地时间17:53 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.122 30.084 台湾加权股价指数<.TWII 10,101.95 10,108.49 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.177% 0.171% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.173-0.290% 0.168-0.250% --一周拆款利率区间 0.180-0.360% 0.168-0.350% --两周拆款利率区间 0.290-0.370% 0.290-0.350% **短票利率走扬** 短票方面，票券商交易员称，由于今天有〞大金主〞无法供应资金，加上明天起四天连 续，银行大都偏保守，资金明显趋紧，一大早即有票券商主动拉高利率在市场上抢钱，促使 利率上扬。 〞利率有上来，因为有人一大早直接开0.35%抢钱，我们马上就没有选项了。〞一大型 票券商交易员说，〞幸好我们前几天拚命卖票，不然就惨了。〞 另一大型票券商交易员亦称，随资金趋紧，有些小型票券商乾脆拉高利率至0.40%，带 动利率往上走；〞我们今天往上调一个BP，但钱还是不好拿。〞 今日大型票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.33-0.35%，上日则在0.33 -0.34%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.337%，区间在0.32-0.38%， 成交量为91.26亿台币；前日加权平均利率在0.33%，区间在0.28-0.38%，成交量为117.62亿 台币。 在60天期方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.343%，区间在0.33-0.38%，成 交量为75.2亿台币；前日加权平均利率在0.332%，区间在0.29-0.34%，成交量为33.34亿台 币。 台湾央行周五发行3,673亿台币定存单，发行余额减307亿台币。 下周定存单到期金额共9,649.8亿台币；分别为：周三3,679.5亿、周四2,892.8亿和周 五3,077.5亿。 拆款中心资料显示，周五银行超额准备为1,001亿台币，累计至下周二超额准备1 兆1,391亿台币、加计前期1%的超额准备1兆2,307亿台币。 **RP利率微升** 债券附买回(RP)市场方面，票券商交易员指出，今天投信和寿险公司大多缺钱，银行资 金也不多，利率亦顺应市场资金情势而微扬，但大致上还是落在近期大区间。 〞今天有稍微缺一些，投信和寿险都缺钱，银行钱也不多，利率有上来，就来个月底特 惠吧，但只有月底而己。〞一大型票券商交易员说，〞我们稍微拉高利率，争取一点资金进 来。〞 证券商交易员亦表示，今天市场资金的确偏少且分配不均，票券商和投信多缺钱，利率 微幅往上调。 今日交割的债券有：财政部发行30年期公债，金额250亿台币、巴克莱银行发行30年期 零息美元债3.1亿美元；而6月2日则有高盛集团发行30年期零息美元债1.8亿美元；另6月6日 则有德意志银行新加坡分行发行30年期零息美元债3.5亿美元。 今日证券商与金融机构跨月公债RP利率主要成交在0.30-0.32%，上日在0.30.-0.31%； 公司债RP利率主要在0.40-0.42%，上日则在0.40-0.41%。 票券商方面，今天极短天期利率与上日相同，主要在0.22-0.23%；与金融机构承作公债 RP跨月利率主要成交在0.28-0.30%，上日亦同；公司债RP利率与上日水准相同，主要成交在 0.30-0.33%。(完) (审校 杨淑祯/张喜良)