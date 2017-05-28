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亚洲 | 2017年 5月 29日 星期一 07:04 BJT

修正-美国债市：公债收益率持稳，因月末买盘抵销美国首季GDP数据带来的压力

 (更正：调整第一段措辞)
    * 月末债券仓位再平衡抵销美国第一季GDP温和上修带来的压力
    * 两年期和10年期公债收益率差为七个月来最低
    * 交易商预计美联储在6月升息轨道上
    * 美债市场在1800 GMT提早休市

    路透纽约5月26日 - 美国公债收益率周五持稳，因投资者在月末为调
整投资组合而对公债的买盘，抵销美国第一季经济增幅上修幅度大于预期
带来的压力。今日交易时间缩短。
    
    分析师说，美国股市标普500指数和纳斯达克指数在突破昨日创下的
纪录高位上有难度，在节日长周末前支撑了部份对避险美债的避险需求。
    
    美国债市提早收市，周一休市，因美国阵亡将士纪念日假期。
    
    “人们在长周末假期前轧平头寸，”Schwab Center for Financial 
Research固定收益策略师Kathy Jones说。
    
    公债收益率本周在狭窄区间内反复，因投资者为大量公司债供应预留
空间。他们也应对石油输出国组织(OPEC)计划延长减产的消息，以及美联
储公布的5月2-3日会议记录。会议记录暗示了决策者可虑可能缩减其4.5
亿美元资产负债表。
    
    “投资人在美联储会议记录和OPEC会议结果出炉前都屏息等待，并在
这些事件过去后松一口气，”Columbia Threadneedle资深投资组合经理G
ene Tannuzzo说。
    
    指标10年期公债收益率           跌0.5个基点，报2.250%，本周周
线小幅上升。路透数据显示，本周收益率交投在宽幅为7个基点的狭窄区
间内，成交清淡。
    
    根据Tradeweb，10年期公债收益率下跌，令它和两年期公债US2YT=R
R收益率差              下跌至95个基点，此前跌至七个月来最低的93
.6个基点。
    
    收益率曲线趋平，暗示对美国经济成长加速和通胀上升的押注减退，
因华盛顿在减税等其他经济刺激举措无甚进展。
    
    不过，周五数据显示，美国经济正在扩张，尽管增速温和。这可能支
持美联储再次升息，并开始缩减其4.5万亿美元资产负债表。
    
    美国商务部公布，美国第一季国内生产总值(GDP)环比年率修正值上
修为增长1.2%，前值为增长0.7%。
    
    CME Group的FedWatch程序显示，利率期货市场走势反映出，交易商
消化美联储在6月13-14日会议上将联邦基金利率目标区间上升一码，至1.
00-1.25%的机率为88%，高于周四的83%。    
        
    -----------------------1810 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
  
    两年期公债                99-232/256   1.2976    0.000
    三年期公债                100-32/256   1.4566    0.000    
    五年期公债                99-206/256   1.791     0.002
    七年期公债                99-148/256   2.065     -0.002
    10年期公债                101-28/256   2.25      -0.005
    30年期公债                101-172/256  2.9159    -0.005(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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