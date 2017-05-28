重温稿-美国债市：公债收益率持稳，因月末买盘抵销美国首季GDP数据带来的压力

* 月末债券仓位再平衡抵销美国第一季GDP温和上修带来的压力 * 两年期和10年期公债收益率差为七个月来最低 * 交易商预计美联储在6月升息轨道上 * 美债市场在1800 GMT提早休市 路透纽约5月26日 - 美国公债收益率周五持稳，今日交易时间缩短，投资组合月末重新 平衡对公债的买盘，抵销美国第一季经济增幅上修幅度大于预期带来的压力。 分析师说，美国股市标普500指数和纳斯达克指数在突破昨日创下的纪录高位上有难度 ，在节日长周末前支撑了部份对避险美债的避险需求。 美国债市提早收市，周一休市，因美国阵亡将士纪念日假期。 “人们在长周末假期前轧平头寸，”Schwab Center for Financial Research固定收益 策略师Kathy Jones说。 公债收益率本周在狭窄区间内反复，因投资者为大量公司债供应预留空间。他们也应对 石油输出国组织(OPEC)计划延长减产的消息，以及美联储公布的5月2-3日会议记录。会议记 录暗示了决策者可虑可能缩减其4.5亿美元资产负债表。 “投资人在美联储会议记录和OPEC会议结果出炉前都屏息等待，并在这些事件过去后松 一口气，”Columbia Threadneedle资深投资组合经理Gene Tannuzzo说。 指标10年期公债收益率 跌0.5个基点，报2.250%，本周周线小幅上升。路透 数据显示，本周收益率交投在宽幅为7个基点的狭窄区间内，成交清淡。 根据Tradeweb，10年期公债收益率下跌，令它和两年期公债 收益率差US2US 10=TWEB下跌至95个基点，此前跌至七个月来最低的93.6个基点。 收益率曲线趋平，暗示对美国经济成长加速和通胀上升的押注减退，因华盛顿在减税等 其他经济刺激举措无甚进展。 不过，周五数据显示，美国经济正在扩张，尽管增速温和。这可能支持美联储再次升息 ，并开始缩减其4.5万亿美元资产负债表。 美国商务部公布，美国第一季国内生产总值(GDP)环比年率修正值上修为增长1.2%，前 值为增长0.7%。 CME Group的FedWatch程序显示，利率期货市场走势反映出，交易商消化美联储在6月13 -14日会议上将联邦基金利率目标区间上升一码，至1.00-1.25%的机率为88%，高于周四的83 %。 -----------------------1810 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-232/256 1.2976 0.000 三年期公债 100-32/256 1.4566 0.000 五年期公债 99-206/256 1.791 0.002 七年期公债 99-148/256 2.065 -0.002 10年期公债 101-28/256 2.25 -0.005 30年期公债 101-172/256 2.9159 -0.005(完) (编译 利棣儿；审校 李军)