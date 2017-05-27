更新版 1-中国人事：蔡奇升任北京市委书记，陈吉宁任北京代市长--新华

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
(新增陈吉宁任北京代市长内容)
路透北京5月27日 - 中国新华社周六报导，中共中央日前决定，蔡奇任北京市委书记；郭金龙任中央精神文明建设指导委员会副主任，不再兼任北京市委书记、常委、委员职务。
北京市十四届人大常委会第三十九次会议今日则决定，任命陈吉宁为北京市副市长、代理市长。
据北京市政府官网首都之窗介绍，蔡奇1955年12月出生，福建尤溪人，经济学博士。此前任北京市委副书记，北京市市长、市政府党组书记。
在此之前，蔡奇曾历任福建省三明市市长，浙江省衢州市市长、市委书记，台州市委书记，杭州市市长，浙江省常务副省长，中央国家安全委员会办公室常务副主任(正部长级)等职。
另据环保部网站介绍，陈吉宁出生于1964年2月，吉林梨树人，工学博士，教授。他曾于2012年1月任清华大学校长，2015年1月任环境保护部党组书记，2015年2月任环境保护部部长。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为