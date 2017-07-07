更新版 1-中国汇市：人民币小幅震荡微收升，市场静待美国就业数据

* 人民币微收升，日内波动不大 * 购汇需求仍在，大行适度提供流动性 * 市场无意在美国数据公布前选择方向 * 境内美元掉期曲线继续下移，长端略回升 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京7月7日 - 人民币兑美元即期周五微收升，中止此前五连跌。交易员称，临近午 盘美元指数冲高回落，市场购汇需求仍存，但无意选择方向，日内汇价小幅震荡；外储数据公布后，人民币回 吐部分涨幅，收盘时再度转升。美国非农就业数据公布在即，若数据不佳，人民币可能再度转强。 他们并表示，随着全球各主要央行货币政策转向收紧，美联储的先发优势越发不明显，后续更需关注欧洲 央行、英国央行等的紧缩决心。由于境内银行间市场资金面充裕，加上大行在掉期市场买短卖长操作，美元掉 期曲线连续下移，不过今日长端略有上扬。 “这两天资金面特别松，掉期短端卖得凶，也带动了长端下移，长端大行也有一些卖盘。不过央行没有许 多逆回购，未来资金可能保持中性吧，掉期不会下很多。”一中资行交易员表示，“即期也就是有控制的小幅 震荡。” 亦有外资行交易员表示，从整个走势看，美元兑人民币6.8050阻力没有破，美元又易跌难涨，从这个角度 看，美元对人民币也应该还有下跌机会的。 中国央行周五公布，6月末中国外汇储备为30,567.89亿美元，环比增加32.22亿美元，为连续 五个月回升，但升幅明显收窄，5月为增加240.34亿美元。据路透测算，如果扣除估值因素，6月外储仍出现一 定程度的减少；但考虑到跨境资金流动趋稳，未来外储将维持稳定。 全球汇市方面，周五美元兑日圆触及七周高位，此前在其他主要央行朝着收紧政策的方向迈进之际，日本 央行增加公债购买规模。备受关注的美国6月份非农就业报告将于1230 GMT公布，多数货币窄幅交投。[FRX/CN ] 在周五美国非农就业数据出炉前，ADP民间就业报告显示，美国民间雇主上月新增15.8万个就业岗位，少 于5月的23万个，也低于经济学家预计的18.5万个。路透调查访问的经济学家预计，6月新增非农 就业岗位17.9万个，5月时新增了13.8万个。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报 价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.7995 6.8037 0.06% FXS> 中间价 6.7914 6.7953 0.06% 成交额<CNYSPTVOL=C 247.9亿美元 259.84亿美元 FXT> 日内波动幅度(pips) 67 日低6.8037 日高6.797 今年以来升贬幅度 2.21% 2005年汇改以来升贬 21.72% 幅度 一年期美元/人民币 1005 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.8021 6.8002 一年期NDF<CNY1YNDF 6.9611 6.9495 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.7995；人民币兑欧元EURC NYFIX15=CFXS、日圆和英镑15点的参考汇率为7.7631、5.9772和8.8 097。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收 盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价 ，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 张喜良/曾祥进)