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1 天前
更新版 1-中国汇市：人民币小幅震荡微收升，市场静待美国就业数据
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2017年7月7日 / 上午9点29分 / 1 天前

更新版 1-中国汇市：人民币小幅震荡微收升，市场静待美国就业数据

3 分钟阅读

    * 人民币微收升，日内波动不大
    * 购汇需求仍在，大行适度提供流动性
    * 市场无意在美国数据公布前选择方向
    * 境内美元掉期曲线继续下移，长端略回升

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京7月7日 - 人民币兑美元即期周五微收升，中止此前五连跌。交易员称，临近午
盘美元指数冲高回落，市场购汇需求仍存，但无意选择方向，日内汇价小幅震荡；外储数据公布后，人民币回
吐部分涨幅，收盘时再度转升。美国非农就业数据公布在即，若数据不佳，人民币可能再度转强。
    
    他们并表示，随着全球各主要央行货币政策转向收紧，美联储的先发优势越发不明显，后续更需关注欧洲
央行、英国央行等的紧缩决心。由于境内银行间市场资金面充裕，加上大行在掉期市场买短卖长操作，美元掉
期曲线连续下移，不过今日长端略有上扬。
    
    “这两天资金面特别松，掉期短端卖得凶，也带动了长端下移，长端大行也有一些卖盘。不过央行没有许
多逆回购，未来资金可能保持中性吧，掉期不会下很多。”一中资行交易员表示，“即期也就是有控制的小幅
震荡。”
    
    亦有外资行交易员表示，从整个走势看，美元兑人民币6.8050阻力没有破，美元又易跌难涨，从这个角度
看，美元对人民币也应该还有下跌机会的。
    
    中国央行周五公布，6月末中国外汇储备为30,567.89亿美元，环比增加32.22亿美元，为连续
五个月回升，但升幅明显收窄，5月为增加240.34亿美元。据路透测算，如果扣除估值因素，6月外储仍出现一
定程度的减少；但考虑到跨境资金流动趋稳，未来外储将维持稳定。

    全球汇市方面，周五美元兑日圆触及七周高位，此前在其他主要央行朝着收紧政策的方向迈进之际，日本
央行增加公债购买规模。备受关注的美国6月份非农就业报告将于1230 GMT公布，多数货币窄幅交投。[FRX/CN
]
    
    在周五美国非农就业数据出炉前，ADP民间就业报告显示，美国民间雇主上月新增15.8万个就业岗位，少
于5月的23万个，也低于经济学家预计的18.5万个。路透调查访问的经济学家预计，6月新增非农
就业岗位17.9万个，5月时新增了13.8万个。
    

    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报
价：

 在岸市场人民币兑美      今日           上日         升贬
 元                                               
 即期成交价格<CNY=C     6.7995         6.8037       0.06%
               FXS>                               
   中间价               6.7914         6.7953       0.06%
 成交额<CNYSPTVOL=C   247.9亿美元   259.84亿美元       
               FXT>                               
 日内波动幅度(pips)       67         日低6.8037   日高6.797
   今年以来升贬幅度                                    2.21%
 2005年汇改以来升贬                                   21.72%
               幅度                               
  一年期美元/人民币           1005                          
               掉期                               
                                                  
                                                       
 离岸人民币市场          今日           上日                
   CNH即期              6.8021         6.8002               
 一年期NDF<CNY1YNDF     6.9611         6.9495               
              OR=>                                
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.7995；人民币兑欧元EURC
NYFIX15=CFXS、日圆和英镑15点的参考汇率为7.7631、5.9772和8.8
097。
    
    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收
盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价
，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 张喜良/曾祥进)

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