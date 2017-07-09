重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的7月3日-7日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周贬0.3%。本周仍处于购汇旺季，客户购汇意愿强烈，带动汇价连四日收贬；而大行则适度提供美元流动性，控制贬值节奏，周五汇价收升缩减周跌幅。本周由于人民币资金面宽松，掉期短端买盘减少；且中资大行在掉期长端卖压增加，美元掉期曲线大幅下移。 公开市场操作: --中国央行当周公开市场操作继续空窗，并实现连三周净回笼。跨季后月初压力有限，资金面维持宽松，七天回购加权利率周中跌至2.70%附近，创近两个半月新低，央行连续停做逆回购仍显示货币政策中性姿态。

业内人士并表示，资金面宽松或与上季末财政投放规模较大有关，公开市场到期回笼节奏偏慢，使月初流动性略超预期，但月内仍需警惕逆回购与MLF（中期借贷便利）到期及缴税的扰动。

债市: --中国银行间债市当周现券小幅震荡，周一债券通正式亮相吸睛无数，一级招标火爆，为抢首单相关二级交易也较为热络，但债市整体却弱势依旧；而月初资金面超预期宽松，支撑市场随后走势趋稳，周中收益率一度小幅回落，不过持续性依然不足，周五国债期货尾盘跳水，现券收益率亦小升。下周有MLF（中期借贷便利）到期，由于资金持续充裕，少续或不续的预期已有出现，市场正谨慎观望其可能影响；此外还需关注陆续公布的6月经济数据以及海外债市的影响。

票据: --中国票据市场转贴利率当周大幅下跌。交易员称，跨季过后资金超预期宽松，市场上收票需求大增，供不应求需令转贴利率快速跳水。

股市: --中国股市沪综指当周延续上涨态势，续创逾两个半月新高。本周沪综指冲破3,200点，投资者信心较前期有明显恢复，市场成交量也出现放大迹象。另外本周市场风格有所转化，优质蓝筹股经过连续上涨后，高位获利回吐压力开始加大，而上半年表现较弱的新兴产业个股开始走强。(完) (整理 吕雯瑾/边竞/张晓翀/孙琦子; 审校 曾祥进)