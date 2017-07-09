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****主要国家及地区金融市场假期代码一览表****
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2017年7月9日 / 晚上11点01分 / 1 小时前

****主要国家及地区金融市场假期代码一览表****

2 分钟阅读

    亲爱的客户，您好。以下为路透终端机页面提供的主要国家及地区金融市场假期代码一览表，欢迎各位列
印并放在手边参考。 
    ------------------------------------------------------------------------
    您可以在报价窗口(用F4键调出)中键入代码，来查找主要国家或地区的金融市场假期。
    例如，若欲查阅中国金融市场假期：键入CN/HOLIDAY，按ENTER键即可。
    也可以点击三角括号中的代码，直接调出相关各国或地区金融市场假期。
    ------------------------------------------------------------------------

    --------------------------------
    主要国家或地区    提取代码
    --------------------------------
    亚洲
    澳洲                          
    中国                          
    香港                          
    印尼                          
    印度                          
    日本                          
    韩国                          
    马来西亚                      
    新西兰                        
    菲律宾                        
    新加坡                        
    泰国                          
    台湾                          

    欧美
    加拿大                        
    美国                          
    瑞士                          
    德国                          
    英国                          
    意大利                        
    法国                            
    
    汤森路透国别/地区别假期代码快速指南代码总表         (完)

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