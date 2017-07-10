更新版 1-台湾货币市场：拆款及短票利率持稳，因应股利发放票券商谨慎应对

* 资金宽松，拆款利率持稳 * 台积电将发放股利，票券商谨慎应对 * 考量现金股利发放因素，短票利率不变 * 债券附买回市场资金充沛，利率持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北7月10日 - 台湾银行间拆款短率周一持稳于上日水准。资金调度人员表示，今天市场资金续处于宽松状态，但拆款需求量仍不少，利率无大变化，大型银行对票券商七天期拆款大致落在0.35-0.37%。 票券商资调人员则称，今天资金相当充裕，拆款都很好拿，惟考量下周起即进入上市柜公司现金股利发放旺季，大家都不敢掉以轻心，票券商谨慎应对，尽量以卖跨月票取代短天的拆款。 〞今天拆款需求看起来还不错，到期大部分都有续做，还有新增需求，但量不大。〞一大型银行资调人员说。 他们并称，今天市场资金相当充沛，但多缺不一，还是有不少银行在市场上找钱，利率则维持于上日水准。 〞新的提存期才头几天，银行会先做负数(操作)，对我们来说，调度上蛮顺畅的。〞一大型票券商资人员说。 他表示，因是提存期初钱很好拿，但下周起台积电和台塑化两档重量级的上市公司将发放现金股利，且考量近来外资在台股卖超并汇出，资金可能分配不均甚至略偏紧；因此，本月资金调度将随时提高警惕，〞不知道接下来外资会不会大量汇出，所以，还是小心一点。〞 下周二(18日)台塑化将发放现金股利共571.56亿台币，下周四(20日)则为台积电发放现金股利，金额高达1,815.13亿台币；初估7月底前上市柜公司约发放2,597亿台币现金股利。 本地时间17:47 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.585 30.610 台湾加权股价指数<.TWII 10,289.91 10,297.25 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.180% 0.179% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.177-0.280% 0.177-0.280% --一周拆款利率区间 0.177-0.370% 0.177-0.370% --两周拆款利率区间 0.200-0.370% 0.260-0.370% **短票利率不变** 短票方面，交易员指出，今天资金缺口不小，但因资金相当宽松，很容易调到钱；惟月底前潜在巨额的现金股利发放因素，届时市场资金可能大挪移，且目前利率已处于相当合理的水准，不敢再压低利率。 他们表示，随着下周多档上市柜公司现金股利发放开跑，今天已感受到有些银行变得比较保守且不买跨月票券。 〞跨月利率在0.36-0.37%的价格合理啦，不太可能会再下去了。〞一大型票券商交易员说，〞未来两个月是股利发放高峰，外资可能会汇出，这阵子发票量不小，总不能把缺口都挤到月底吧？〞 一大型票券商交易员称，从上日60天期自保短票成交量扩增至逾百亿台币来看，显示市场对于未来两个月的股利发放旺季有所警惕，〞量这么大，表示大家都趁月初时能出就赶快出掉(卖出短票)，也表示大家都觉得这样的利率OK了，不能再贪心了！〞 今日票券商与银行间承作30天自保短票利率与上日水准相同，主要成交在0.35-0.37%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.366%，区间在0.35-0.40%，成交量为152.04亿台币；前日加权平均利率在0.362%，区间在0.35-0.40%，成交量为114.43亿。 60天期方面，上日自保成交加权平均利率在0.375%，区间在0.35-0.40%，成交量105.38亿台币。 台湾央行周一发行3,967亿台币定存单，发行余额减6亿台币。 本周到期央行定存单金额共1兆1,026亿台币，余日各为：周二2,162亿、周三1,263.5亿，及周四和周五各有1,550.5亿及2,077亿。 拆款中心资料显示，周一银行超额准备221亿台币，累计超额准备为737亿台币、加计前期1%的超额准备2,129亿台币。 **债券附买回利率持稳** 债券附买回(RP)市场方面，票券商交易员表示，早盘市场资金多缺不一，部分银行略偏紧，但11点过后来自投信公司的基金申购款大举涌入，RP市场资金瞬间泛滥，但利率大致持稳。 〞钱很多、很多、很多，早盘没钱，但后面钱都出来了，利率不变。〞一大型票券商交易员说。 证券商交易员也指出，上周央行虽扩大冲销规模，但感觉上今天资金仍相当充裕，投信和寿险业资金都不少，惟须密切注意下周台积电和台塑化两家公司现金股利发放后市场资金状况之变化。 〞利率又回到季底之前的水准，持续不会动啦，但上礼拜外资汇出，接下来要观察外资后续的汇出状况，毕竟要开始进入股利发放的高峰了。〞一大型证券商交易员说。 本周有多档债券发行，分别有：周一南亚95亿台币公司债、台电80亿台币公司债；周二台电发行80亿台币公司债；周三台电发行26亿台币公司债、法国东方汇理银行五年期绿色债券1.2亿美元；周四有墨西哥国家电力30年固定利率债7.5亿美元；周五中央银行发行两年期定存单，金额预计300亿。 下周交割的债券则有：7月18日西班牙对外银行30年期零息债0.75亿美元。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率持平于上日水准；公债RP利率主要成交在0.30-0.31%；公司债RP利率主要落在0.40-0.41%。 大票券商方面与金融机构承作公债RP利率略走低，短天期在0.22-0.23%；公债附买回利率在0.26-0.38%；公司债则在0.29-0.32%。(完) (记者 罗两莎；审校 张喜良)