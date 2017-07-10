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更新版 1-中国汇市：人民币整理微收跌，市场缺乏方向短期料延续横盘
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2017年7月10日 / 上午9点07分 / 2 天前

更新版 1-中国汇市：人民币整理微收跌，市场缺乏方向短期料延续横盘

3 分钟阅读

    * 人民币整理微收跌
    * 中国6月通胀数据影响有限
    * 大行继续压远端掉期
    * 市场缺乏热点，短期或延续横盘

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京7月10日 - 人民币兑美元即期周一微收跌，实际波动区间十
分狭窄。交易员称，上周美国非农数据未掀波澜，而今日公布的6月通胀数据对汇市影响亦
有限，市场缺乏持续热点推动，日内结售汇相对均衡，短期人民币或延续在6.80元附近做横
盘整理。
    
    他们并表示，大行在掉期市场上继续压远端，利用低成本资金来应对市场的购汇需求，
尽量减少外储消耗；从年度看，实需购汇总量估计不会有明显变化，如当前购汇需求得到有
效释放，则后续购汇压力对市场的影响将明显减少。
    
    “客户对6.80点位结汇的接受程度比以前高了，最近已经有一些结汇出来，一两个月前
这个位置客户是打死都不会结汇的。”一中资行交易员称。
    
    他并表示，目前客户大的预期并未扭转，而交易员们已经有不少转向看多人民币。

    另有外资行交易员表示，美元估计短期大升的机会不大，还是看好人民币，如果美元变
动有限，人民币应该在6.8附近横盘一段时间。

    中国6月CPI和PPI同比涨幅一如市场预期，均持平于前月。现阶段物价持稳，且年内通
胀或通缩的可能性均偏低，预计未来CPI会温和抬升但在2%以内，PPI涨幅则继续收窄。
    
    全球汇市方面，日圆兑主要货币周一走弱，兑美元持稳在四个月低位下方，因投资者进
一步押注日本央行温和姿态与西方公债收益率上升趋势的套利机会。
    
    “利差交易重新流行，这可以从今日上午的日圆走势中看出来，但在叶伦本周发表证词
 陈述之前，应该会出现一些盘整。”加拿大皇家银行驻香港的亚洲外汇策略主管Sue Trinh
 表示。

    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：
    
 在岸市场人民币兑美     今日          上日          升贬
 元                                             
 即期成交价格<CNY=C    6.8019        6.7995        -0.04%
               FXS>                             
   中间价              6.7964        6.7914        -0.07%
 成交额<CNYSPTVOL=C  211.78亿美   247.9亿美元         
               FXT>      元                     
 日内波动幅度(pips)      34        日低6.804     日高6.8006
   今年以来升贬幅度                                     2.17%
 2005年汇改以来升贬                                    21.68%
               幅度                             
  一年期美元/人民币         1015                             
               掉期                             
                                                
                                                      
 离岸人民币市场         今日          上日                   
   CNH即期             6.8042        6.8039                  
 一年期NDF<CNY1YNDF     6.958        6.9523                  
              OR=>                              
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8027；
人民币兑欧元、日圆和英镑15
点的参考汇率为7.7545、5.9561和8.7712。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 杨淑祯/曾祥进)

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