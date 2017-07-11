更新版 1-《全球重要经济事件一览表》--7月11日-7月18日

(新增7月13日IEA月报一则) (新增7月13日IEA月报一则) (除特别说明外，均为GMT时间)

7月11日(二)

北京--国新办举行新闻发布会，国务院国有资产监督管理委员会总会计师沈莹介绍2017年上半年中央企业经济运行情况，并答记者问。(0700)

苏格兰亚伯丁--英国央行负责货币政策的副总裁布罗德班特将在苏格兰议会发表演说(1100)。

伦敦--英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹将发表演说(1000)。

布鲁塞尔--欧盟单一处理委员会(SRB)主管Elke Konig在欧洲议会经济事务委员会对欧盟议员发言(1400)。

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会会议，欧洲央行副总裁冈斯坦西欧参加。

明尼亚波利斯--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利参加一个会议的问答环节。(1720)

法兰克福--欧洲央行执委科尔在FX Contact Group会议上致开幕词(1300)。

纽约--美联备理事布雷纳德在纽约联储举办的“央行资产负债表正常化：何谓新常态？”会议上发表讲话(1600)。

7月12日(三)

--中共中央政治局常委、中央书记处书记刘云山率团访问罗马尼亚、捷克，至19日。

马德里--西班牙央行总裁林德在国会就储蓄帐发表演说(0800)。

纽约--纽约FED执行副总裁及市场部主管波特(Simon M. Potter)在第14届年度美国外汇周会议上发表演说(1345)。

巴黎--欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛和德国央行执委多姆布雷特在G20会议上讲话(0930)。

华盛顿--美联储主席叶伦在众议院金融服务委员会作半年度货币政策证词陈述(1400)。

丹佛--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治就经济前景和美联储资产负债表状况发表讲话(1815)。

渥太华--加拿大央行宣布利率决定和货币政策报告，随后召开记者会(1400)。

华盛顿--美联储公布经济状况褐皮书(1800)。

越南河内--第四届亚太经合组织(APEC)金融基础设施发展网络会议。

7月13日(四)

--第72届联合国大会主席米罗斯拉夫·莱恰克访华，至14日。中方领导人将予以会见，中国外长王毅将与他举行会谈。双方将就联大工作、落实2030年可持续发展议程等国际和地区问题以及中国与联合国合作交换意见。

巴黎--国际能源署(IEA)公布月度原油市场报告(IEA月报)(0800)

华盛顿--美联储主席叶伦在美国参议院金融委员会发表证词(1400)。

爱达荷VICTOR--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就当前经济形势和货币政策发表讲话(1530)。

马萨诸塞州剑桥--美联储理事布雷纳德就货币政策发表讲话(1700)。

巴黎--法国和德国领导人峰会。

吉隆坡--马来西亚央行公布利率决定(0700)。

首尔--韩国央行召开货币政策会议，宣布利率决定。

7月14日(五)

墨西哥城--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗在关于美联储和货币政策的会议上发表讲话(1330)。

7月17日(一)

布鲁塞尔--欧盟外交事务理事会会议。

7月18日(二)

布鲁塞尔--欧盟一般事务理事会会议。

斯德哥尔摩--瑞典央行公布7月政策会议纪录(0730)。

开普敦--南非央行开始三日货币政策会议(至7月20日)。

悉尼--澳洲央行将公布7月货币政策会议记录(0130)。

(完)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。 (编译 戴素萍 审校 白云/张明钧)