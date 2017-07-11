更新版 2-台湾财政：若明年债务净增2,000亿台币，公债发行量料为4,500-5,000亿

* 明年公债发行估计4,500-5,000亿台币--交易员

* 明年预算债务净增估约2,000亿台币--主计总处 (新增公债交易员说法)

路透台北7月11日 - 台湾行政院周二通过前瞻基础建设计划第一期特别预算案共1,089亿台币。公债交易员预估，若以行政院对2018年新增债务估计，明年公债发行金额预估是4,500-5,000亿台币，较今年约4,000亿稍有增加。

交易员说，明年若总预算加特别预算债务净增加约2,000亿台币，金额不大。若加计明年公债到期3,835亿台币和公债基金的债务还本约700亿台币左右，明年的国库缺口则是6,535亿台币。

今年国库缺口6,013亿、新发行公债约4,000亿，等于国库每年以税收增加、国库券等方式弥补约2,000亿台币。

〞如果财政部短期调度的方式补了2,000亿的话，明年估计会发行4,500-5,000亿台币的公债，〞一位大证券商交易员说。

行政院表示，明年总预算加特别预算债务净增加约2,000亿台币，未达举债流量占岁出15%的上限，占前三年GDP约33.3%，且到2021年都可以维持33%左右水准。

**平均每年GDP增加0.1百分点**

主计总处也预估，往后四年间每年经济成长率平均增加0.1个百分点。

行政院主计长朱泽民表示，四年共4,200亿的特别预算案中，若按经济模型估计，2017年中-2021年8月间的实质GDP每年可增加0.1个百分点，金额4,705亿台币，名目金额增加5,065亿台币。

今日行政院通过前瞻基础建设计划第一期特别预算共计1,089亿台币，财源全数以举借债务支应。2017年度及2018年度分配数分别为161亿台币及928亿。

朱泽民并提到，第一期前瞻基建案在数位和城乡建设的金额减少，但绿能、少子化育儿空间建设和食安及促进人才就业金额增加64.78亿台币。

至于地方城乡建设的自筹经费方面，他表示，四年的特别预算中，地方自筹共2,250亿台币，但其中有1,350多亿属于自偿性建设，等于剩下900亿台币左右是地方要自行筹措。目前地方政府还有6,000亿台币的举债空间，仍有一段距离。

立法院于上周三读通过前瞻基础建设条例，分为二个四年期程，各4,200亿台币，通过首个四年4,200亿台币预算。本次内容再新增少子化友善育儿空间建设、食安及人才培育促进就业等三项。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)