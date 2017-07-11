FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
1 天前
更新版 1-中国汇市：人民币转为收升，午后结汇突然大增境内外同时转升
#“通俄门”
#G20汉堡峰会
#半岛局势
#2017年夏季达沃斯
#图片精选
频道
专题
美联储决策者谨慎看待进一步升息 因通胀低迷且薪资增长迟滞
专题：美联储加息之路
美联储决策者谨慎看待进一步升息 因通胀低迷且薪资增长迟滞
焦点：特朗普长子相关电邮表明他欢迎俄罗斯帮助击败希拉里
深度分析
焦点：特朗普长子相关电邮表明他欢迎俄罗斯帮助击败希拉里
乐视网CEO称公司仍有机会翻盘 招行回应超额查封乐视资产
中国财经
乐视网CEO称公司仍有机会翻盘 招行回应超额查封乐视资产
图片视频
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年7月11日 / 上午9点49分 / 1 天前

更新版 1-中国汇市：人民币转为收升，午后结汇突然大增境内外同时转升

2 分钟阅读

    * 人民币午后转为收升，向中间价靠拢
    * 早盘汇价窄幅整理，机构做大成交量
    * 实需购汇依然旺盛，大行提供美元流动性
    * 关注美联储主席叶伦半年度听证演说

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京7月11日 - 人民币兑美元即期周二午后逆转收升。交易员称
，早盘时段波动区间狭窄，不少机构顺势做大成交量，近期实需购汇较多，大行提供美元流
动性；午后结汇盘突然大增，境内外汇价几乎同时陡升，境内汇价向中间价靠拢。料近期汇
价将在6.80附近持稳，关注美联储主席叶伦半年度听证演说。
    
    他们并表示，监管层推出逆周期因子的目的是不希望贬值预期过度影响市场，因此中期
角度看，人民币仍值得看好，操作上仍可以考虑逢高结汇；今日央行重启逆回购对冲到期量
，流动性仍较为充沛，长端掉期短暂反弹后持稳。
    
    “今天被CNH骗了，境外（美元）突破上去，外资买了一堆，然后发现砸的时候没有承
接力，价格就崩盘了。”一中资行交易员称，“今天大行一直在offer，不过砸盘（美元）
的时候什么机构都有，外资比较凶。”

    亦有外资行交易员表示，汇价短期内应该难出方向，日间操作难度大，押注人民币升值
，隔夜风险也很大，越来越难做了。

    全球汇市方面，美元兑一篮子主要货币周二进一步上涨，兑日圆触及四个月高位，受到
过去两周10年期美债收益率(殖利率)上升25个基点支撑。叶伦将于周三1400GMT在
众议院金融服务委员会作半年度货币政策证词陈述。
    
    “目前真正的主导因素在于，美国公债实质收益率上升，”伦敦汇率基金Millennium G
lobal旗下资产组合投资联席主管Richard Benson称。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：      
    
 在岸市场人民币兑美     今日         上日        升贬
 元                                            
 即期成交价格<CNY=C     6.8         6.8019      0.03%
               FXS>                            
   中间价              6.7983       6.7964      -0.03%
 成交额<CNYSPTVOL=C  272.48亿美  211.78亿美元      
               FXT>      元                    
 日内波动幅度(pips)      88       日低6.8072   日高6.79
                                                  84
   今年以来升贬幅度                               2.20%
 2005年汇改以来升贬                              21.71%
               幅度                            
  一年期美元/人民币        1045                        
               掉期                            
                                               
                                                   
 离岸人民币市场         今日         上日              
   CNH即期             6.8057       6.8066             
 一年期NDF<CNY1YNDF    6.9556       6.9635             
              OR=>                             
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8002；
人民币兑欧元、日圆和英镑15
点的参考汇率为7.7526、5.95和8.767。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 乔艳红/杨淑祯)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below