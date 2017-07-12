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更新版 1-中国汇市：人民币收涨逾百点至当月新高，市场关注叶伦听证演说
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2017年7月12日 / 上午9点20分 / 2 天前

更新版 1-中国汇市：人民币收涨逾百点至当月新高，市场关注叶伦听证演说

2 分钟阅读

    * 人民币收涨逾百点，扭转区间横盘走势
    * 美指转弱，机构展开一波自发结汇
    * 关注非美国家央行紧缩政策
    * 关注美联储主席叶伦半年度听证演说

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京7月12日 - 人民币兑美元即期周三收涨逾百点至当月新高，
一改窄幅区间横盘走势，中间价升至一周新高。交易员称，受美元指数大幅回落提振，离、
在岸人民币跟随上行；购汇力量有所减弱，也有机构自发结汇，但仍需大行提供美元流动性
。市场关注美联储主席叶伦半年度听证演说。
    
    他们并表示，美元转弱，新中间价定价机制抑制顺周期的作用更明显，这会继续动摇持
汇企业和个人的持汇意愿；近期市场也逐步将焦点转向非美国家央行的货币紧缩政策，如果
美联储不能在紧缩政策上给出更清晰的信号，美元后续或面临更大的跌势。
    
    “美元指数比较弱，今天购汇不是特别多，但也比结汇多，还需要大行提供流动性。”
一中资行交易员称，“大行也在掉期做buy/sell回补流动性。”

    亦有中资行交易员表示，美元走弱，结汇也没那么多了，至于后面向下的动能不能持续
，还要看美指的情况。
    
    中国金融时报周三头版文章援引专家建议称，下一阶段中国汇改应进一步扩大人民币汇
率的浮动区间，进一步减少政府对外汇市场的干预。

    全球汇市方面，美元兑日圆周三下跌，回吐部分近期涨幅，在美国联邦储备理事会(美
联储/FED)主席叶伦发表国会证词陈述前，投资者离场观望。
    
    “叶伦证词仍是今天主要的事件风险，但我们仍乐观看待美元前景，做多美元兑英镑是
执行此一看法的最佳方式，”伦敦RBC Capital Markets汇率策略主管Adam Cole表示。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：

 在岸市场人民币兑美     今日         上日           升贬
 元                                            
 即期成交价格<CNY=C    6.7875        6.8           0.18%
               FXS>                            
   中间价              6.7868       6.7983         0.17%
 成交额<CNYSPTVOL=C  244亿美元   272.48亿美元         
               FXT>                            
 日内波动幅度(pips)      81       日低6.7943     日高6.7862
   今年以来升贬幅度                                     2.39%
 2005年汇改以来升贬                                    21.94%
               幅度                            
  一年期美元/人民币         978                              
               掉期                            
                                               
                                                      
 离岸人民币市场         今日         上日                    
   CNH即期             6.792        6.7988                   
 一年期NDF<CNY1YNDF    6.945        6.954                    
              OR=>                             
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.7887；
人民币兑欧元、日圆和英镑15
点的参考汇率为7.7808、5.983和8.7038。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 张喜良/曾祥进)

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