更新版 1-中国汇市：人民币收涨逾百点至当月新高，市场关注叶伦听证演说

* 人民币收涨逾百点，扭转区间横盘走势 * 美指转弱，机构展开一波自发结汇 * 关注非美国家央行紧缩政策 * 关注美联储主席叶伦半年度听证演说 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京7月12日 - 人民币兑美元即期周三收涨逾百点至当月新高， 一改窄幅区间横盘走势，中间价升至一周新高。交易员称，受美元指数大幅回落提振，离、 在岸人民币跟随上行；购汇力量有所减弱，也有机构自发结汇，但仍需大行提供美元流动性 。市场关注美联储主席叶伦半年度听证演说。 他们并表示，美元转弱，新中间价定价机制抑制顺周期的作用更明显，这会继续动摇持 汇企业和个人的持汇意愿；近期市场也逐步将焦点转向非美国家央行的货币紧缩政策，如果 美联储不能在紧缩政策上给出更清晰的信号，美元后续或面临更大的跌势。 “美元指数比较弱，今天购汇不是特别多，但也比结汇多，还需要大行提供流动性。” 一中资行交易员称，“大行也在掉期做buy/sell回补流动性。” 亦有中资行交易员表示，美元走弱，结汇也没那么多了，至于后面向下的动能不能持续 ，还要看美指的情况。 中国金融时报周三头版文章援引专家建议称，下一阶段中国汇改应进一步扩大人民币汇 率的浮动区间，进一步减少政府对外汇市场的干预。 全球汇市方面，美元兑日圆周三下跌，回吐部分近期涨幅，在美国联邦储备理事会(美 联储/FED)主席叶伦发表国会证词陈述前，投资者离场观望。 “叶伦证词仍是今天主要的事件风险，但我们仍乐观看待美元前景，做多美元兑英镑是 执行此一看法的最佳方式，”伦敦RBC Capital Markets汇率策略主管Adam Cole表示。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.7875 6.8 0.18% FXS> 中间价 6.7868 6.7983 0.17% 成交额<CNYSPTVOL=C 244亿美元 272.48亿美元 FXT> 日内波动幅度(pips) 81 日低6.7943 日高6.7862 今年以来升贬幅度 2.39% 2005年汇改以来升贬 21.94% 幅度 一年期美元/人民币 978 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.792 6.7988 一年期NDF<CNY1YNDF 6.945 6.954 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.7887； 人民币兑欧元、日圆和英镑15 点的参考汇率为7.7808、5.983和8.7038。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 张喜良/曾祥进)