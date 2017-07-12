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重温稿-《中国新债预测》国开行1/3/10年增发债收益率均值为3.68%、3.99%和4.15%
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2017年7月12日 / 晚上11点31分 / 1 天前

重温稿-《中国新债预测》国开行1/3/10年增发债收益率均值为3.68%、3.99%和4.15%

2 分钟阅读

    * 招标品种：1/3/10年固息增发债
    * 招标金额：1/3年：各70亿；10年：140亿
    * 招标时间：7月13日14:30-15:30
    * 受访人数：7位(银行、基金、券商)
    * 预测区间：3.63%-3.73%；3.93%-4.10%；4.13%-4.18%
    * 预测均值：3.68%；3.99%；4.15%

    路透北京7月12日 - 中国国家开发银行         周四将招标增发一年、三年和10年三
期固息债。路透调查显示，资金面虽略有收敛但整体平稳，市场短期预期仍偏乐观，且在重
要会议召开前政策料维稳为主；今日农发行新债招标结果良好，预计明天新债需求不错，定
位或低于二级，收益率预测均值落在3.68%、3.99%和4.15%。
        
    上海一银行交易员说，“明天需求感觉应该还可以，特别是10年和一年，中端的三年需
求估计没那么好，因为短的（需求好）是因为资金松，长的是赌预期好，中间不管预期也好
，现实也好，啥都够不着，实际也得占用资金。”
    
    华东一银行交易员亦称，包括金融工作会议和十九大在内的重要会议召开前，需要良好
的环境和氛围，管理层仍会维稳为主，流动性不会大起大落。
    
    “需求差不了，央行的态度最近也转了很多，今天农发（新债）就很不错嘛。”他说。
    
    业内人士周三透露，中国农业发展银行下午招标增发的一年、三年、五年和10年期四期
固息债，中标收益率分别为3.7350%、4.0243%、4.0938%和4.2241%，投标倍数为5.35倍、4.
92倍、5.49倍和6.86倍。            
    
    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线             显示，一、三和10年最
新收益率为3.7774%、4.0417%和4.1921%。二级市场上，明日招标新债中，一年期相近期限
的债券成交在3.75%附近，三年和10年期新债标的券170205和170210最新成交约在4.01%和4.
1750%。

    明日招标三期债分别为国开行今年第七期、第五期               和第10期CN170210
=CFXS的增发债，票面利率分别为3.53%、3.88%和4.04%。
    
    具体发行条款如下：

                     2017年第7/5/10期增发债
    ---------------------------------------------------
    发行上限        1/3年：各70亿；10年：140亿 
    期限/计息方式   1/3/10年固息
    招标时间        7月13日14:30-15:30
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          7月17日； 
    起息日          1年：2017/7/11；3年：2017/4/19
                    10年：2017/4/10
    分销期          7/14-7/17
    上市日          7月19日
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          1年：无；3年：0.05%；10年：0.15%
    ---------------------------------------------------(完)

 (发稿 侯向明；审校 张喜良)

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