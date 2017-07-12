更正(官方)-英国数据：截至5月三个月薪资增长落后于通胀，失业率至1975年来最低

(英国国家统计局官方更正数据，最后一段应为：6月请领失业金人数增加5,900人至81.45万人（非“增加6,000人至82.9万人”）)

路透伦敦7月12日 - 根据官方数据，英国截至5月的三个月薪资增长进一步落后于通胀，或导致英国央行官员重新考虑加息的必要性。

数据还显示，3-5月期间失业率降至1975年以来最低水平4.5%，低于路透调查分析师的平均预估4.6%。

但薪资增长数据表明了英国首相特雷莎梅及其新政府所面临的挑战，越来越多的迹象显示，自去年英国退欧公投以来，居民感觉到了物价上涨的压力。

“尽管就业情况强劲...但总体实质所得却再度下降，平均每周薪资所得增长缓慢而通胀仍在上升，”英国国家统计局(ONS)的资深统计员Matt Hughes表示。

上月官方数据显示，5月通胀率触及近四年高位2.9%，涨幅大于分析师的预期。

国家统计局表示，经通胀调整后且包括奖金在内，截至5月的三个月平均每周薪资所得下降0.7%，这是2014年中期以来的最大降幅。

按名义价值计算，截至5月的三个月平均每周总体薪资所得较上年同期增加1.8%，为2014年11月以来最小增幅，符合路透调查的分析师的预期。截至4月的三个月每周总体薪资所得上升2.1%。

按名义价值计算，截至5月的三个月平均每周薪资所得(不包括奖金)较上年同期增加2.0%，分析师的预估为增加1.9。

英国央行正密切关注薪资涨幅，评估通胀上升是否给物价带来较持久的压力。该央行预计今年薪资料增长2%，到2018和2019年将提速。

英国央行副总裁布罗德班特在周三发表的一份报纸采访中表示，他尚未准备好加息。这大幅降低了下月升息的可能性。

ONS称，截至5月的三个月里，就业人数增加17.5万，带动就业率创出纪录高位74.9%。

迄今为止，英国央行认为大多数雇主基本没有大幅涨薪的压力。若大幅涨薪，将加剧更为持久的通胀问题。

ONS称，英国6月请领失业金人数增加5,900人至81.45万人。透调查预估为增加1万人。该指标是经济下滑的潜在早期警报信号。(完) (编译 孙国玉/张涛/艾茂林/利棣儿；审校 张明钧/孙茉莉/于春红/李军)