重温稿-台湾货币市场：整体资金平稳拆款利率低档盘旋，多家银行发NCD筹钱

* 资金分配不均，拆款利率续于低档盘旋 * 票券商资金缺口虽大，但短票利率不变 * 因应股利发放缺口，多家银行发NCD筹钱 * 债券RP市场资金多缺不一，利率大致持平 记者 罗两莎 路透台北7月13日 - 台湾银行间拆款短率周四续于低档盘旋。资金调度人员称，今天资 金仍分配不均，但整体情势尚属平稳，加上两大金主持续提供资金拆借，让市场吃下一颗定 心丸；但有多家中小型民营银行近日积极在市场询价，并将发行定期存单(NCD)筹措资金， 以支应下周现金股利发放可能出现的资金缺口。 他们指出，随着下周将进入上市柜公司股利发放旺季，且单是台积电一家公 司20日即发放逾1,800亿台币的现金股利，料下周一起市场资金大挪移效应即显现，各金融 机构严阵以待，大家都不敢掉以轻心。 〞我们比较担心的是下礼拜台积电要发放股利，因为发放前后资金都会卡住，所以，大 家都很紧张。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员则称，今天市场资金分配依旧不均，该行有在市场提供拆借，但 以到期续做为主，利率则持平于上日水准。 台湾重量级权值股--台积电将于下周四(20日)发放现金股利，金额高达1,815.13亿台币 ；台塑化则在下周二(18日)发放571.56亿台币股利；初估7月底前上市柜公司约发放2,597亿 台币现金股利。 本地时间17:53 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.385 30.490 台湾加权股价指数<.TWII 10,460.15 10,420.68 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.183% 0.186% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.181-0.280% 0.184-0.280% --一周拆款利率区间 0.181-0.370% 0.184-0.370% --两周拆款利率区间 0.190-0.370% 0.190-0.370% **短票利率无大变化** 短票方面，交易员称，今天发票量较大，缺口也不小，资金分配很不平均，所幸两家大 型银行鼎力相助，让票券商资金调度压力大减，利率则无大变化。 〞今天钱不是很多，而且分配不均，有钱的就是那几家。〞一大型票券商交易员说。 另一大型票券交易员表示，市场资金虽分配不均，惟有大型银行提供资金，亦使整体资 金处于相对平稳的状态，但大家还是很担心台积电等股利发放可能造成的资金紧缩效应，〞 我们当然会很担心啊，因为量实在太大了。〞 今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.35-0.37%，上日则在0.36-0.3 7%，少数在0.38%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.365%，区间在0.28-0.38% ，成交量为92.06亿台币；前日加权平均利率在0.361%，区间在0.34-0.38%，成交量为31.61 亿。 60天短票方面，上日自保加权平均利率为0.371%，利率区间在0.36-0.38%，成交金额为2 2.23亿台币；前日加权平均利率在0.363%，区间在0.34-0.38%，成交量41.02亿台币。 台湾央行周四发行1,550.5亿台币定存单，发行余额未增减。周五到期央行定存单金额 为2,077亿。 拆款中心资料显示，周四银行超额准备224亿台币，累计超额准备达1,308亿台币 、加计前期1%的超额准备2,700亿台币。 **债券RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面，证券商和票券商交易员均称，因今天有多档债券交割，并自 市场吸走近430亿台币的资金，致资金分配更趋不均，利率则维持于上日水准。 一大型票券商交易员表示，近日有多家中小型民营银行在市场上积极询价，准备发行定 存单以筹措资金，〞今天有点不太一样了，很多银行要发行NCD，大概为了支应下礼拜股利 发放的缺口，感觉上大家有点想要调升利率的迹象。〞 〞今天有点诡谲，好像有点缺(钱)，好像又没有非常缺，但还没有到发生困难的地步， RP利率不变。〞另一大型票券商交易员说。 今天交割的债券有：墨西哥国家电力30年固定利率债7.5亿美元、法国Natixis银行发行 30年期美元计价债券，金额4.2亿美元，及和硕科技发行无担保公司债，金额共70 亿台币。周五中央银行将发行两年期定存单，金额300亿台币。 下周交割的债券则有：周二(18日)西班牙对外银行30年期零息债0.75亿美元、周三(19 日)财政部发行106/5R五年期公债，金额暂订250亿台币。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率持平于上日水准，公债RP利率主要成交在0. 30-0.31%；公司债RP利率主要落在0.40-0.41%。 大型票券商方面，今天与金融机构承作公债RP利率同于上日，短天期在0.22-0.23%；公 债附买回利率在0.26-0.32%；公司债主要成交在0.29-0.35%。在跨月利率方面，公债RP利率 在0.31-0.32%，公司债RP利率则在0.33-0.35%。(完) (审校 杨淑祯/张喜良)