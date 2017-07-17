重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(7月10日-14日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国数据：6月通胀如预期持稳，年内温和货币政策看“监管协调2.0”

中国6月CPI和PPI同比涨幅一如市场预期，均持平于前月。现阶段物价持稳，且年内通胀 或通缩的可能性均偏低，预计未来CPI会温和抬升但在2%以内，PPI涨幅则继续收窄。今年物价表现温和可控，并非影响货币政策的核心变量，金融市场对此亦反应平淡。分析人士认为，“监管协调2.0”是央行货币政策的核心影响因素，短期将延续去杠杆进程。

--《综述》中国6月进出口增幅均超预期，下半年增幅料将收窄

得益于世界经济的复苏好于预期以及国内经济回暖态势明显，中国6月以美元计价的进出口增幅均超预期，这也让市场对中国经济的乐观预判有所升温。但分析师们提到，受基数效应影响，以及下半年来自大宗商品价格的贡献将明显下降，基数抬升以及内需略有回落下，下半年中国外贸的增幅会有所收窄。

--《焦点》中国去杠杆延续6月M2增速再创新低，新增贷款仍强料中性基调不改

受中国金融去杠杆政策基调延续影响，中国6月M2(广义货币供应量)增速再创历史新低，表外融资继续向表内转移，表内新增贷款创五个月新高；而居民和企业中长期贷款增幅仍强劲，显示房地产拉动下实体经济走势趋平稳，经济基本面进一步下滑忧虑逐步减缓。

--中国财政：得益经济回暖上半年财收增长9.8%，下半年收入增幅可能放缓

中国财政部国库司巡视员娄洪表示，当前经济运行中积极因素不断增加，为后期经济进一步稳中向好打下基础，并将对财政收入的增长提供有力支撑。与此同时，也存在一些制约收入增长的因素，下半年收入增幅可能有所放缓。

--中国数据：上半年吸收外资规模基本稳定，6月ODI创去年12月以来最高--商务部

中国商务部公布，1-6月实际使用外资4,415.4亿元，同比下降0.1%;上半年全国吸收外资规模基本稳定，结构不断优化，继续呈现向高端产业集聚的态势。

--路透调查：中国今年GDP预计增长6.6%，明年一季度或降准50基点

路透调查65家机构预测中值显示，中国今年经济将呈现逐季放缓走势，全年国内生产总值（GDP）增速预计在6.6%，超出中央预定目标，明年料降至6.3%，两者均高于4月该项调查预估中值；通胀形势则比4月预估的更为温和，预计居民消费价格指数（CPI）今明两年同比涨幅分别为1.8%和2.2%。

--《焦点》惠誉确认中国评级为A+，展望稳定

惠誉周五维持中国评级为A+不变，展望稳定，并称中国外部财政和宏观经济表现强劲。惠誉说，短期增长前景仍然有利，过去一年中经济政策一直有效地回应各种国内外因素所造成的压力。

--中国央企：上半年实现净利5,353.2亿元，同比增长18.6%--国资委

中国国资委表示，上半年中国中央企业实现净利润为5,353.2亿元人民币，同比增长18.6%，今年以来各月效益均保持两位数增长；其中6月实现利润1,596.7亿元，为单月利润历史最好水平。

--中国农业：今年夏粮总产量14,052万吨，比2016年增加0.9%--国家统计局

中国国家统计局公布，今年全国夏粮总产量14,052万吨（2,810亿斤），比2016年增产131万吨（26亿斤），增长0.9%。

【金融】

--《焦点》应更关注中国金融工作会议“如何定调”，对开出的药方期望不要太高

通常在年初召开的全国金融工作会议因被视为正式推动监管机构改革，而备受关注。虽然会议被认为推迟了数月，但从今年上半年金融监管文件出台数量之多、频率之高不难发现，防控金融风险和监管协调的“望闻问切”早已在路上，而这或许能让推迟的金融工作会议“更接地气儿”。

--《财经洞察》中国金融监管下半场：稳杠杆信号给市场吃下定心丸

中国金融监管经历过上半年的疾风骤雨后，下半年将转为和风细雨。全国金融工作会议召开前夕，中国高层频繁发声，把脉经济金融形势的同时引导市场预期，发出加强监管协调和稳定金融杠杆等清晰政策信号，给担心去杠杆可能引致新风险的市场服下一颗“定心丸”。

--《独家新闻》中共中央纪委秘书长杨晓超或出任保监会主席--消息人士

据熟悉情况的消息人士透露，中国可能任命中共的一名反腐高官来监管保险行业，这表明中国目前对该行业违规行为的整顿或许会升级。

--中国保险：保险监管要守住风险底线，制定重点风险公司预警处置预案--保监会

全国金融工作会议行将召开之际，中国证监会、银监会和保监会高层纷纷发声。中国保监会副主席陈文辉称，保险监管工作正在有序进行，要守住风险底线。而对于重点风险公司，保监会有针对性地制定了风险预警、监测和处置预案。

--中国金融：中投去年净利同比增1.88%，外围市场表现较好及调整投资组合增厚业绩

中国主权财富基金中国投资有限责任公司去年净利同比增长1.88%，扭转2015年同比大幅下跌势头；公司表示，欧美等外围市场表现较好，叠加中投对投资组合进行调整，是利润增加主因。

--中国金融：中国尚未进入去杠杆周期，银行业风险集中在中小行--惠誉

评级机构惠誉称，尽管有迹象显示影子银行的信贷领域开始出现去杠杆，但由于信贷对GDP的占比持续上升，反映出中国暂时还未进入去杠杆周期，而银行业未来风险集中于中小型银行。

--《特写》中国金融监管之弦不再紧绷，银行业却仍如惊弓之鸟

在中国某城商行金融市场部工作的小岳最近颇为轻松。一方面，市场资金充裕，虽然资金价格处中等偏上，但仍在承受范围之内；另一方面，自5月中旬官媒发文称“不能因处置风险而发生新的风险”后，他日渐感觉到监管已回归温和。

--《特写》花钱借钱易如反掌，中国互联网消费金融在风口

回忆起第一次使用微粒贷的情景，90后的小肖还是有点兴奋。在这个产品刚上线的时候，他就小试了一把：借了500元人民币，第二天就还上；然后得出了结论：一，体验很好，数秒到账；二，额度有两万元，比一些大行的信用卡额度还高了不少。

--《综述》科技变革金融业进行式，业内建议中国加快监管沙盒试点

当前科技驱动全球金融变革已成为行业共识，科技发展及其与金融的深度融合正推动金融业态发生根本性变化。业内人士认为，金融科技让普惠金融落到实处，亦对传统经营模式甚至中介功能提出挑战，要坚持服务实体经济而拒绝伪创新。

【固定收益】

--《分析》中国央行本周超量续做MLF支撑流动性，政策预期维持稳定

中国银行间债市本周流动性稍有显紧，央行即重启逆回购并超量续做MLF，全口径净投放逾千亿稳定市场情绪。业内人士称，在M2增速连续下行降杠杆已见成效背景下，央行继续以多工具组合支撑资金面，若经济形势没有大变化，短期内货币政策预期仍将维持稳定。

--中国债市：上半年地方债发行下降因置换规模减少及主动调整节奏--财政部

中国财政部国库司巡视员娄洪表示，上半年地方债发行规模相较去年明显下降，主要是两方面原因，一是今年置换地方债发行规模同比料减少，此外半年末为减缓对市场的冲击，地方政府也主动调整了发行节奏。

--中国财政：地方政府债再推收费公路专项债新类别，规范举债“前门”

继土地储备专项债后，中国财政部和交通运输部联合发布通知，在政府收费公路领域开展试点，发行收费公路专项债券，规范政府收费公路融资行为；稳步开好政府规范举债“前门”，助推经济持续健康发展。

--中国债市：上清所6月托管量净增4,149亿元，同业存单及信用债发行回暖

中国上海清算所最新数据显示，6月固定收益产品托管量净增加4,149亿元人民币至158,833亿元，继5月首现下降后重新回升，其中同业存单净增量占比逾九成再成主力。

【外汇】

--中国数据：6月外币贷款增126亿美元，外币存款连11月回升--央行

中国央行公布，6月末外币贷款余额8,327亿美元，同比增长6.1%；当月外币贷款增加126亿美元，同比多增76亿美元。上半年外币贷款则增加469亿美元，同比多增921亿美元。

--《人民币综述》美元独强地位动摇有利摆脱贬值预期，资产配置看好A股

英国和欧洲央行货币政策转趋鹰派、加拿大央行升息，种种现象显示美元独强时代或将过去。而人民币在外部环境向好，内有经济基本面温和改善支撑下，正进一步摆脱贬值预期。

--《市场洞察》最没有效率的改革就是选择扩大人民币波动区间

5月中国监管层正式推出的“逆周期因子”，对中间价定价机制进一步完善，且外部环境明显转好，人民币单边贬值预期明显淡化，汇率市场化继续推进再临窗口期。但若选择扩大人民币汇率的浮动区间作为汇改阶段目标，空有象征意义，是最没效率的改革。

【证券/行业】

--中国证券：将强化依法全面从严监管，防范化解资本市场风险--证监会副主席

中国证监会副主席姜洋近日表示，下一阶段，证监会将重点防范和化解资本市场风险。对资本市场各类风险进行深入研究，完善风险监测预警和评估机制，提高风险预警、应对和处置能力，建立健全股市、债市、期市等市场的逆周期调节机制。

--中国基金：瑞银资产管理获私募管理人牌照，有助拓展中国资管业务

继富达国际1月首获批中国私募证券投资基金管理人牌照后，瑞银宣布在中国的外商独资企业(WFOE)瑞银资产管理（上海）有限公司亦获得该牌照。瑞银资产管理成为首个同时获得中国私募基金管理人牌照和合格境内有限合伙人(QDLP)资格的外资机构。

--中国基金：截至6月底私募基金认缴规模13.59万亿元，环比增加6.3%--协会

中国证券投资基金业协会发布的数据显示，截至2017年6月底，已备案私募基金认缴规模达13.59万亿元人民币，实缴规模9.46万亿元，环比分别增加6.3%和2.6%。

--《焦点》MSCI纳A后国际主动型基金提前布局A股，中资基金将迎来良机

国际指数公司MSCI明晟6月宣布其指数明年中起将纳入中国A股，跟随指数的数万亿美元被动型基金届时将同步增加A股持仓。不过，一些国际主动型基金已提前布局，开始或增加中国的研究力量，加大A股投资力度，以期望获得先发优势。

--中国钢铁：6月铁矿石进口量同比攀升15%，因钢价上涨带动需求

路透基于中国海关公布的数据计算得出，中国6月铁矿石进口量同比增15%，因钢价上涨带动铁矿石需求攀升。

--中国能源：6月原油进口同比增逾16%，再度成全球最大原油买家

路透基于海关数据的计算结果显示，中国6月进口原油3,569万吨，或868万桶/日，较上年同期增长16.6%，再度成为当月全球最大石油买家。

--全球能源：截至去年底中国风电和太阳能累计装机量均居世界首位--BP

国际能源巨头--BP集团布BP世界能源统计年鉴称，作为全球最大能源消费国，中国已成为全球能源结构优化进程中最重要的推动因子。截至2016年底，中国风电累计装机量和太阳能累计装机量均位居世界首位。

--汽车产业：6月中国汽车销量同比增4.5%--中汽协

中国汽车工业协会公布的数据显示，6月中国整体汽车销量同比增长4.5%至217万辆，一改之前两个月的疲软态势。

--中国汽车：6月广义乘用车销量同比上升4.6%，1-6月累计下降0.2%--乘联会

中国全国乘用车市场信息联席会公布，中国6月广义乘用车销量178.4万辆，同比上升4.6%，环比亦升0.2%；1-6月累计销量1,082万辆，同比下降0.2%。

--路透专访：借大湾区东风，香港地产专业服务将迎更多机遇--国众联香港

随着中国推进粤港澳大湾区建设的框架协议正式签署，未来这个＂9+2＂的新经济体可望逐渐成型。国众联（香港）测量师行相信，大湾区发展将为香港的地产专业服务带来不少机遇，因本地专才拥有国际经验也熟悉内地情况，既能服务内地企业，亦可助海外企业进入内地。

--《独家新闻》蚂蚁金服收购速汇金的交易已重新提交美国政府审查--消息

据熟悉情况的消息人士称，阿里巴巴集团的关联企业蚂蚁金服已将其以12亿美元收购美国汇款公司速汇金的交易重新提交给美国政府审查。

--《独家新闻》联想控股正洽购卢森堡国际银行约90%的股权--消息人士

知悉情况的消息人士告诉路透，中国联想控股正在进行洽商，可能向卡塔尔所拥有的卢森堡国际银行(BIL)投资。

--中港个股：中远海控和上港集团拟以至多492.3亿港元要约收购东方海外

全球集装箱班轮公司间又发生大并购。全球第四大班轮公司中远海运控股股份有限公司和上港集团将联手向东方海外国际发出全面现金收购要约，收购方将支付至多492.31亿港元对价。收购后，中远海控将成为全球第三大班轮公司。

--香港个股：万达逾600亿出售多个文旅项目和酒店予融创，展开电影合作

中国大型房地产和文化娱乐企业--大连万达集团宣布称，以逾600亿元人民币出售13个文化旅游城项目91%股权和76家酒店予融创。双方还将在电影等多个领域展开全面战略合作。

--中国个股：本钢板材和沙钢将参与东北特钢破产重整，沙钢将成第一大股东

正在破产重整的东北特钢等三家公司有了新进展。根据上市公司公告，本钢板材和沙钢集团实际控制人沈文荣控制的宁波梅山锦程沙洲股权投资公司将投入资金参与东北特钢等公司的破产重整，重整完成后锦程沙洲有望成第一大股东。 (完) (整理 曾祥进; 审校 张喜良)