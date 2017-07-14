更正-金属期市：伦敦期铜和期铝高位持稳，受到中国需求展望支撑

(因原文有误，第五段应为“亚洲盘午后尾段”，而非“0211GMT”)

路透墨尔本7月14日 - 伦敦期铜和期铝周五保持在近期高位附近，受令人鼓舞的中国经济数据及铝减产的前景支撑。

中国财政部公布，今年6月份，全国一般公共预算支出同比增长19.1%，支出明显加速。

“(铝)价因传言称中国进一步削减(冶炼)产能而上涨，...直到今年稍后，当中国应该开始行动时，我们才会知道这些削减是否会落实，”INTL FCStone在报告中称。

“生厂商想仍有相当的‘回旋空间’来避开减产，这或导致总体产量仅有小幅下降，或者可能性更大的结果是，产量增长速度会比目前更加温和。”

亚洲盘午后尾段，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.1%至每吨5,869美元，延续上日小涨之势。过去两周铜价五次欲突破5,930-5,970美元区间未果，表明在该水平的技术阻力十分强大。支撑位料在100日移动均线切入位5,761美元。

上海期货交易所期铜跌0.3%至每吨47,160元人民币(6,955美元)。

锌和铅在伦敦市场下跌约0.5%，在上海市场下跌约1.5%，因受钢价下跌影响。LME三个月期铝小幅上涨0.3%。

上周美国初请失业金人数减少，为一个月来首次，6月生产者物价指数(PPI)意外上升，可能支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年按计划升息三次。

中国海关总署周四公布，以美元计价6月出口同比增长11.3%，进口同比增长17.2%，均高于路透调查预估中值8.7%和13.1%。

智利Zaldivar铜矿工会周四称，工人本周初誓言罢工后，将恢复与资方的磋商。 (完)