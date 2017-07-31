更新版 1-中国数据：7月官方制造业和非制造业PMI双回落，总体态势保持平稳

* 7月官方制造业PMI回落至51.4，比上月回落0.3个百分点 * 7月官方非制造业PMI54.5，比上月回落0.4个百分点 * 四成企业反映劳动力成本上涨，企业用工成本压力依然较大 (新增更多细节和官方解读) 路透北京7月31日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周一联合公布的7月官 方制造业和非制造业PMI双双回落，分别比上月回落0.3和0.4个百分点。但总体仍保持平稳 态势，均与上半年均值基本持平，且持续运行于景气区间。 宏观经济先行指标--7月官方制造业采购经理人指数(PMI)51.4，该数值也 低于路透调查预估中值51.6。从去年8月起至今，该指标已连续一年处于扩张区间。 国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读称，调查结果显示，受产能过剩、结 构调整等因素影响，石油加工及炼焦业、非金属矿物制品业行业PMI连续3个月位于收缩区间 ，低于制造业总体水平。 此外，近四成企业反映劳动力成本上涨，企业用工成本压力依然较大。 分企业规模看，大型企业PMI为52.9%，比上月上升0.2个百分点，连续两个月回升；中 型企业PMI为49.6%，比上月下降0.9个百分点，落至临界点以下；小型企业PMI为48.9%，比 上月下降1.2个百分点，低于临界点。 从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、新订单指数和供应商配 送时间指数高于临界点，原材料库存指数和从业人员指数低于临界点。 **PMI双双保持平稳** 赵庆河指出，今年以来制造业PMI一直保持在51-52的运行区间，总体走势平稳。本月虽 然供需持续扩张，但增速减缓，由于近期全国大范围持续晴热高温、部分地区遭受暴雨洪涝 灾害，一些企业例行设备检修，制造业生产活动有所放缓。 进出口保持增长，但涨幅收窄。7月新出口订单指数和进口指数为50.9%和51.1%，分别 比上月回落1.1和0.1个百分点，均连续位于扩张区间。企业继续加大采购力度，价格指数双 双上升。 市场预期持续向好。7月生产经营活动预期指数为59.1%，比上月提高0.4个百分点，连 续3个月上升，为今年次高点，高于去年同期3.3个百分点，表明企业对未来发展的信心进一 步增强。 另外，7月份非制造业PMI，虽比上月回落0.4个百分点，但与上半年均值基本持平，且 持续位于54.0%以上的较高景气区间，非制造业继续保持稳中向好的发展势头。 从行业大类看，邮政快递、电信广播电视和卫星传输、互联网及软件信息技术服务等行 业商务活动指数均连续位于60.0%以上的高位景气区间，业务总量实现快速增长。 同时，与暑期旅游消费相关的铁路运输、航空运输、住宿餐饮和生态保护及环境治理等 行业商务活动指数环比均有所上涨，经营活动较为活跃。道路运输、房地产、居民服务及修 理等行业商务活动指数位于收缩区间，业务总量有所回落。 从市场预期看，业务活动预期指数为60.4%，高于上月0.4个百分点，连续3个月上升， 为年内次高点，企业对行业发展持续保持乐观。 建筑业景气度高位提升。随着重点领域投资力度不断加强，基础设施投资持续高位运行 ，今年以来建筑业企业生产保持快速增长，本月商务活动指数为62.5%，比上月上升1.1个百 分点，为近年来高点。 从市场需求看，新订单指数为56.0%，高于上月0.6个百分点，市场需求稳定增长，建筑 业有望继续保持较快发展。 下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览(%): 7月 6月 5月 4月 3月 2月 17年1月 16年12 11月 10月 9月 8月 7月 月 51.4 51.7 51.2 51.2 51.8 51.6 51.3 51.4 51.7 51.2 50.4 50.4 49.9 制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。 通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。 过去一年中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%): 7月 6月 5月 4 3月 2月 17年1 16年12 11月 10月 9月 8月 7月 月 月 月 54.5 54.9 54.5 54 55.1 54.2 54.6 54.5 54.7 54.0 53.7 53.5 53.9 非制造业PMI指标体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指 数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、 业务活动预期指数等10个分类指数构成。高于50反映非制造业经济扩张，低于50则反映经济 收缩。（完） (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)