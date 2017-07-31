更新版 1-港股业绩：恒生银行中期净利升23%因收入与成本效益俱增，股价创新高

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路透香港7月31日 - 汇丰控股的香港分支--恒生银行周一公布，今年上半年净利同比增长23%，收入与成本效益俱增，加上派息有所提高，激励该股午盘由跌转升并创历史新高。

据公告，恒生于2017年1-6月净利为98.38亿港元，上年同期则为80.05亿港元；相当于汤森路透SmartEstimate预测今年全年净利180.33亿港元的55%。

董事局建议派发第二次中期股息每股1.2港元，上半年每股派息合共2.4港元（去年同期则为2.2港元），期内每股盈利5.15港元。

本月起出任恒生银行副董事长兼行政总裁的郑慧敏称，净利息收入及非利息收入有稳健增长，而各项业务之收入与溢利均有增加。

“本行加强与客户之连系，有助吸纳新存款以及令贷款增长。”她说，“随着利率上升，本行积极管理资产及负债组合，净利息收益率因此得以提高。”

加入恒生银行之前，郑慧敏担任汇丰控股的集团总经理兼汇丰集团环球零售银行业务主管，这次首度亮相主持业绩记者会时谈及工作期望，她说，恒生本身的基础很好，又有很多忠诚度的客户，期望集团长远可持续增长，并在加强核心业务之外，加深与客户的关系，加强核心业务的交叉销售以及跨境业务。

对于每股派息增加，她说，该行目标是派息恒常增长，惟不对未来的派息作出具体预测。而恒生财务总监梁永乐补充说，派息水平需考虑业务需要、监管要求以及资本充足率演变而决定。

上半年的净利息收益率为1.94%，成本效益比率为29.8%，按年分别上升9个百分点及下降2.9个百分点。而得益于投资气氛改善，非利息收入及财富管理业务收入均增加39%。

于6月末，总减值贷款对总客户贷款比率较去年底下降4个百分点至0.42%；普通股权一级资本比率为16.2%，一级资本比率为17.4%，此两项比率于去年底分别为16.6%及17.9%。上半年的平均普通股股东权益回报率为14.6%。

受业绩消息刺激，恒生周一午盘随即由跌转升，盘中创170.8港元的历史新高，终场收升1.25%，报170港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 林高丽/乔艳红)