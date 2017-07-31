更新版 1-中国汇市：人民币兑美元收盘刷新逾九个月高点，午后冲击6.72元关口未果

* 人民币收升近140点，与中间价均刷新逾九个月高点 * 美指疲弱依旧，市场略偏结汇 * 午后人民币冲击6.72元关口未果 * 逢低购汇需求入场限制人民币反弹空间 * 部分机构担忧欧元升势过快 (新增评论和收盘报价) 路透上海7月31日 - 人民币兑美元即期周一收盘与中间价双双刷新逾九个月 高点。交易员称，此前疲软的美国数据加上政治不确定性持续打压美元多头，午后人民币多 头再度向6.72元关口发起冲刺，但没有美元指数下行配合，逢低购汇盘再次入场人民币汇价 反弹再次遇阻。 他们并表示，目前美元多头遭遇经济与政治的双重困境，另外市场亦聚焦于欧洲央行退 出宽松的预期，实操上则仍坚持逢高结汇思路；但不少机构开始担忧欧元升势过快的问题， 所以继续看空美元应多些谨慎。 根据路透数据，欧元风险逆转指标、目前处于逾七年来的最高位 ，乃说明仓位正在变得过高的信号。风险逆转指标是衡量未来三个月和一年期货币期权市场 投资者信心的指标。 “还得看美元表现吧，这是大方向，美元不动6.72或者6.73都有可能是支撑，但如果美 元刹不住，哪有支撑啊，”一中资行交易员称。 人民币兑美元7月当月升0.75%，较上月0.61%升幅有所扩大，而且实现连续三个月上行 ，回到2016年10月中旬水平，贬值预期料进一步缓解。 另一中资行交易员也表示，今日结汇量比较大，包含一部分隔夜止损盘，在某些点位总 是有资金想抄底。 全球汇市方面，美元指数周一守在近13个月低点，受累于政治不确定性和美元空仓的增 加，但市场很谨慎，不愿在本周多项数据出炉前进一步推低美元。美国商品期货交易委员会 (CFTC)数据显示，截至上周美元净空仓升至2013年初以来的最高水平。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.729 6.7429 0.21% 中间价 6.7283 6.7373 0.13% 成交额 234.35亿美元 228.7亿美元 日内波动幅度(pips) 146 日低6.7352 日高6.7206 今年以来升贬幅度 3.28% 2005年汇改以来升贬幅度 23.00% 一年期美元/人民币掉期 930 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.7305 6.741 一年期NDF 6.862 6.8608 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.7265 元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX S的参考汇率分别为7.8864元、6.0805元和8.8231元。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 林高丽)