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重温稿-《中国新债预测》国开行1/5/10年增发债收益率均值3.59%、4.08%、4.18%
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2017年7月31日 / 上午9点47分 / 1 天前

重温稿-《中国新债预测》国开行1/5/10年增发债收益率均值3.59%、4.08%、4.18%

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 招标品种：1/5/10年固息增发债
    * 招标金额：1年：50亿；5年：70亿；10年：150亿
    * 招标时间：8月1日9:30-10:30
    * 受访人数：7位(银行、基金、券商)
    * 预测区间：3.52%-3.70%；4.04%-4.10%;4.16%-4.22%
    * 预测均值：3.59%；4.08%；4.18%

    路透上海7月31日 - 中国国家开发银行         周二将招标增发一、五、10年期固息
债。路透调查显示，月末最后一日资金面超预期紧张，现券收益率整体上行，但跨完月后，
预计明日资金面与市场情绪将有所稳定，三期国开债中标收益率料接近二级，预测均值分别
落在3.59%、4.08%和4.18%。
    
    “一天都跟在打仗似的，明天跨完月，市场应该能好一点吧，”华北一银行交易员称。

    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线             显示，一、五、10年最
新收益率分别为3.6927%、4.1559%和4.2277%。
    
    中国农业发展银行周一下午招标增发的三年和五年两期固息金融债，中标收益率分别为
3.9994%和4.1059%，投标倍数为5.15倍和4.56倍。            
    
    上述三期债为该行今年第七期               、第六期               和第10期<CN1
 70210=CFXS>的增发债，票面利率分别为3.53%、4.02%和4.04%。

    具体发行条款如下：

                    2017年第7/6/10期增发债
    ---------------------------------------------------
    招标上限        1年：50亿；5年：70亿；10年：150亿
    期限/计息方式   1/5/10年固息
    首场招标时间    8月1日9:30-10:30
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          8月3日
    起息日          1年：2017/7/11；5年：2017/4/17
                    10年：2017/4/10
    分销期          8/2-8/3
    上市日          8月7日
    基本承销额      无
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          1年 无；5年：0.10%；10年：0.15%
    ---------------------------------------------------(完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)

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