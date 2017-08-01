重温稿-台湾货币市场：跨月短率稳中趋跌，虽有台风侵扰但月底调度依旧顺畅

* 跨月短率区间偏跌 * 月底最后交易日调度顺畅 * 海棠台风来袭南部据点休市 * 短票利率靠向低位，RP则持平 记者 詹静宜 路透台北7月31日 - 台湾银行间跨月拆款短率周一区间偏跌。资调人员称，尽管今日为 月底最后交易日，且南部据点因海棠台风来袭而休市，但资金情势稳中带松令调度顺畅，随 着跨月资金供给增加也带动跨月短率趋跌，今有大行再降对票券商跨月两周拆款至0.38%。 他们指出，今日国库释出首批退税款逾300亿台币将垫高银行间资金水位，而国泰金控< 2882.TW>发放逾250亿台币现金股利，也带动市场资金重新分配，感觉目前银行间资金普遍 偏松，明日迈入月初料短率回落低档区间。 〞今天南部分行休息没什么影响，我们资金调度以北部为主。〞一位大型银行交易员说 。 至于现金股利发放变数方面，周一国泰金控发放251.26亿台币、周四联发科< 2454.TW>、台湾大则将分别发放150.3亿台币、152.44亿台币，周五也有台化<132 6.TW>、远传各分别发放328.2亿台币、122.2亿台币。 此外，财政部日前公布首批综所税退税款将于7月31日拨付至指定帐户，首批退税金额 为334亿台币，较上年的325亿成长2.8%。 本地时间17:51 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.227 30.302 台湾加权股价指数<.TWII 10,427.33 10,423.05 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.187% 0.186% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.186-0.280% 0.185-0.280% --一周拆款利率区间 0.186-0.390% 0.185-0.390% --两周拆款利率区间 0.330-0.400% 0.330-0.395% **短票利率靠向低位** 短票方面，大型票券商交易员表示，由于此前已避开资金落点月底，今日月底最后交易 日交投较显淡静，短票利率则靠向区间低位，紧接着时序迈入月初料短票利率将微幅走跌， 目前银行间预框明日短票利率已靠向0.36%。 他们指出，今天南部分公司因海棠台风侵袭而休市，使短票券源减少，明日南部分公司 恢复正常交易后，料明日票源将明显增加。 〝北部是资金来源，南部则是供应票源，所以南部休息只是少调钱而已。〞一位大型票 券交易员说。 今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.37-0.38%，交投靠向区间低位 ；区间与上日变化不大。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.371%，区间在0.28-0.45%， 成交量为73.37亿台币；前日加权平均利率在0.375%，区间在0.36-0.40%，成交量为82.93亿 。 60天短票方面，上日自保加权平均利率为0.375%，利率区间在0.30-0.385%，成交量为5 4.77亿台币；前日加权平均利率在0.377%，利率区间在0.33-0.38%，成交量为26.63亿。 台湾央行周一发行1,287亿台币定存单，发行余额增2亿台币。 本周央行到期定存单金额共1兆3,981.3亿台币；本周余日落点分别为：周二792.80亿、 周三793亿、周四8,656.50亿及周五2,454亿。 拆款中心资料显示，周一银行超额准备316亿台币，累计超额准备达1兆578亿台 币、加计前期1%的超额准备1兆1,970亿台币。 **RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面，券商交易员表示，月底最后一个交易日交割加拿大帝国商业 银行3.0亿美元国际板债券，并无碍市场资金调度，RP利率大致持于现有区间盘整。 他们并称，由于海棠台风侵袭南部，今日台南、高雄及屏东仍停班停课，对资金调度影 响有限，料明日迈入月初，RP利率将回落靠向低档。 〞中南部客人比较少，没影响，今天市场很安静。〞一位大型券商交易员说。 本周台币还本情况有周三(8/2)台积电公司债还本99亿台币；交割方面则有周五(8/4)央 行发行1,700亿台币一年期定存单。 国际板债券交割方面，除了今日交割加拿大帝国商业银行(CIBC)30年零息债3.0 亿美元外，周二仍有澳洲国民银行预计发行30年零息债6.55亿美元。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持平，公债RP利率主要成交在0.30-0.3 1%，跨月天期主交投0.32%；公司债RP利率主要落在0.40-0.41%，跨月天期主交投0.42%。 大型票券商方面，今天与金融机构承作公债RP利率同于上日，短天期在0.22-0.23%；公 债附买回利率在0.27-0.32%；公司债主要成交在0.29-0.31%。在跨月利率方面，公债RP利率 在0.28-0.30%，公司债RP利率则在0.30-0.31%。(完) (审校 林高丽)